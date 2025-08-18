DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,07 +0,4%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.323 -1,0%Euro1,1691 -0,1%Öl65,97 +0,4%Gold3.363 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Eckert Ziegler 565970 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch -- thyssenkrupp im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie knickt ein: Ergebnisprognose gesenkt - Effizienzprogramm trägt dennoch Früchte HelloFresh-Aktie knickt ein: Ergebnisprognose gesenkt - Effizienzprogramm trägt dennoch Früchte
Douglas-Aktie: Douglas wächst und knackt beim Umsatz die Milliarden-Marke Douglas-Aktie: Douglas wächst und knackt beim Umsatz die Milliarden-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf Trump-Putin-Treffen

14.08.25 07:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.713,1 PKT 31,2 PKT 0,14%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.466,6 PKT 20,8 PKT 0,32%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Am Tag vor einer geopolitischen Weichenstellung im Ukraine-Krieg bleiben die Anleger vorsichtig. Der DAX dürfte daher zunächst auf der Stelle treten nach seinen Vortagsgewinnen, die ihn wieder auf das Niveau von vor einer Woche gebracht hatten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,08 Prozent im Minus auf 24.164 Zähler. An den Finanzmärkten verstärkte sich zuletzt die Erwartung, dass eine Zinssenkung der Notenbank Fed im September als so gut wie sicher gilt. Nun rückt die Geopolitik wieder stärker in den Fokus, denn Anleger warten gebannt auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin, das am Freitag bevorsteht. Trump drohte dem Kremlchef mit ernsten Folgen, falls dieser sich weiterhin einem Kriegsende in der Ukraine verweigern sollte. "Die Erwartungen sind hoch. Und die Börsen dürften bereits ein sehr positives Szenario eingepreist haben", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf das Treffen. Wenn es auf dem Gipfel zu Fortschritten in Richtung eines Waffenstillstands kommt, erwarten die Experten der UBS, dass der Wiederaufbau der Ukraine wieder stärker als Anlegerthema in den Fokus rückt.

USA: - IM PLUS - Nach einer Fortsetzung der Rekordjagd im frühen Handel ist den Anlegern am Mittwoch zeitweise die Puste etwas ausgegangen. So schloss der technologielastige NASDAQ 100 mit plus 0,04 Prozent auf 23.849,04 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,32 Prozent auf 6.466,58 Punkte. Beide Indizes hatten am Dienstag nach Inflationsdaten Höchststände erreicht und diese am Mittwoch übertroffen. Die Aussicht auf Zinssenkungen hält die Anleger bei Laune. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der noch etwas von einer Bestmarke entfernt ist, zog um 1,04 Prozent auf 44.922,27 Punkte an. Mit plus 5,6 Prozent seit Jahresanfang hinkt er dem Nasdaq 100 mit plus 13,5 Prozent und dem S&P 500 mit plus 10 Prozent hinterher.

ASIEN: - GEWINNMITNAHMEN IN TOKIO - Nach dem jüngsten Rekordlauf haben die Anleger in Japan am Donnerstag erst einmal Kasse gemacht. Der Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um 1,4 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann rund ein halbes Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,1 Prozent sank.

Wer­bung

^

DAX 24185,59 0,67%

XDAX 24228,26 0,38%

EuroSTOXX 50 5388,25 0,98%

Stoxx50 4521,82 0,88%

DJIA 44922,27 1,04%

S&P 500 6466,58 0,32%

NASDAQ 100 23849,04 0,04%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 129,76 -0,05%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1705 -0,01%

USD/Yen 146,36 -0,69%

Euro/Yen 171,31 -0,70%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 123.143 -0,18%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 65,88 +0,25 USD

WTI 62,88 +0,23 USD

°

/mis

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

07:48Sime Darby seeks loan to build Malaysian data centre for Google
07:42Warren Buffett Disciple Seth Klarman's Baupost Group Increases Alphabet, Dollar General Holdings In Q2
07:31dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf Trump-Putin-Treffen
07:17Analyst Calls Chainlink This Cycle's 'Most Obvious' Large-Cap Crypto Jackpot, Compares It To AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
07:05A/B-Tests: Erfolgreiche Strategien von Alphabet, Amazon und Netflix
06:59Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch -- thyssenkrupp im Fokus
06:15Donnerstag: Porsche-Geld für Militär-Startups, Google-KI mit Erinnerungsvermögen
05:50Apple Supplier Foxconn Profit Set For 11% Jump As AI Server Boom Powers Record Revenue: Report
mehr