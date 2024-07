dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - TENDENZ - Zum Ende einer recht starken Woche scheint sich im DAX am Freitag zunächst wenig zu tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte tiefer auf 18.442 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf hat der Dax über ein Prozent zugelegt und es winkt damit die dritte Stabilisierungswoche. Die massive Kurskorrektur von Mitte Juni hat er bis auf rund 100 Punkte größtenteils aufgeholt, und kann langsam sogar wieder auf den Mai-Rekord bei 18.892 Punkten schielen. Impulse von der Wall Street fehlen, da am 4.Juli wegen des "Independence Days" nicht gehandelt wurde. Dafür folgt an diesem Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht noch das Wochenhighlight. Er wird nach der eingeleiteten Zinswende in Europa auf Signale abgeklopft, ob die US-Notenbank bald folgen kann.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN FEIERTAG -

ASIEN: - CHINA SCHWACH, NIKKEI WENIG VERÄNDERT NACH REKORD - Dem japanische Leitindex Nikkei 225 ist am Freitag nach einem Rekordhoch von gut 41.100 Punkten im frühen Handel die Puste ausgegangen. Kurz vor Handelsschluss notierte der Index mit 40.849 Punkten leicht im Minus. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen sank im späten Handel um gut ein Prozent. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel ebenfalls um rund ein Prozent.

^

DAX 18450,48 0,41%

XDAX 18463,13 0,27%

EuroSTOXX 50 4987,48 0,44%

Stoxx50 4531,71 0,51%

DJIA (Mittwoch) 39308,00 -0,06%

S&P 500 (Mittwoch) 5537,02 0,51%

NASDAQ 100 (Mittwoch) 20186,63 0,87%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 130,66 +0,08%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0822 0,09%

USD/Yen 160,65 -0,39%

Euro/Yen 173,85 -0,305

°

ROHÖL:

^

Brent 87,17 -0,26 USD

WTI 83,72 -0,16 USD

°

/mis