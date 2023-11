dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weiter erholt vor US-Jobbericht

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der starke Monatsstart des Dax (DAX 40) setzt sich wohl auch am Freitag fort: Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,5 Prozent höher auf 15 219 Punkte. Damit hätte er nach dem sehr schwachen Oktober in den ersten November-Tagen bereits 2,8 Prozent gutgemacht. Ob es weiter aufwärtsgehen wird, hängt nun auch vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag ab, nachdem die Hoffnung auf ein Erreichen des US-Zinsgipfels die Märkte seit der Leitzinsentscheidung der Fed am Mittwoch angetrieben hat. Ein zu starker Arbeitsmarkt wäre der Fed wohl in Dorn im Auge sein, da er die Inflation hoch halten könnte.

USA: - GEWINNE - Die positiv aufgenommenen Aussagen der US-Notenbank Fed zur Leitzinsentwicklung haben am Donnerstag an den New Yorker Börsen nochmals schwungvoll nachgewirkt. Im Fokus blieb auch die Berichtssaison der Unternehmen mit einer Vielzahl neuer Geschäftszahlen, die in vielen Fällen erfreulich ausfielen. Damit verläuft der Auftakt in den Börsenmonat November weiter verheißungsvoll. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 1,70 Prozent auf 33 839,08 Punkte zu. Das Kursbarometer verbuchte damit den vierten Gewinntag in Folge. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,89 Prozent auf 4317,78 Punkte bergauf. Der technologielastige NASDAQ 100 verbuchte einen Anstieg um 1,74 Prozent auf 14 919,55 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die Aussicht auf ein möglicherweise erreichtes Zinshoch in den USA hat die Börsen Asiens auch am Freitag angetrieben. In Tokio wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in Hongkong stieg im späten Handel um 2,5 Prozent, während der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, um 0,8 Prozent zulegte.

DAX 15143,60 1,48%

XDAX 15219,54 1,61%

EuroSTOXX 50 4169,62 1,90%

Stoxx50 3898,27 1,48%

DJIA 33839,08 1,70%

S&P 500 4317,78 1,89%

NASDAQ 100 14919,55 1,74%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,94 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0629 0,07%

USD/Yen 150,29 -0,10%

Euro/Yen 159,74 -0,05%

ROHÖL:

Brent 87,05 +0,20 USD

WTI 82,74 +0,28 USD

