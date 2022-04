dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX BLEIBT SCHWACH - Der Dax (DAX 40) dürfte am Donnerstag mit weiteren Verlusten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 14 094 Punkte. Damit fällt er wieder zurück in Richtung des Vortagestiefs bei 14 027 Punkten knapp über der 14 000-Punkte-Marke. Der jüngste Erholungstrend seit dem im Zuge des Ukraine-Kriegs Anfang März erreichten Jahrestief bei 12 438 Punkten wackelt nun mächtig. Rund ein Drittel der Stabilisierung ist binnen gut einer Woche wieder zunichte.

USA: - SCHWACH - Die Furcht vor steigenden Zinsen und damit einhergehende Rezessionssorgen haben am Mittwoch einmal mehr die konjunktursensiblen US-Tech-Werte stark belastet. "Das Zinsgespenst treibt auf dem Börsenparkett dies- und jenseits des Atlantiks sein Unwesen. Eine der entscheidenden Fragen für Börsianer bleibt, wie stark die US-Notenbank in diesem Jahr an den Zinsschrauben drehen wird", schrieb Marktexperte Timo Emden von Emden Research. Höhere Zinsen lassen insbesondere bei den stark wachstumsorientierten Technologieunternehmen die Finanzierungskosten steigen. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 2,17 Prozent auf 14 498,89 Punkte abwärts, nachdem er bereits am Dienstag mehr als 2 Prozent eingebüßt hatte. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab am Mittwoch um 0,42 Prozent auf 34 496,51 Punkte nach.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag erneut schwächer tendiert. In Japan fiel der Nikkei 225 zuletzt um 1,6 Prozent. In Hongkong sank der Leitindikator Hang Seng um 1,3 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte 0,9 Prozent ein. Die ausgeprägte Schwäche der Technologiewerte in den USA in jüngster Zeit und die Sorge vor rasch steigenden Leitzinsen insbesondere in den USA belasten den Markt. Hinzu kommen die Corona-Beschränkungen in China.

DAX 14151,69 -1,89

XDAX 14152,14 -1,60

EuroSTOXX 50 3824,69 -2,38

Stoxx50 3737,98 -1,18

DJIA 34496,51 -0,42

S&P 500 4481,15 -0,97

NASDAQ 100 14498,89 -2,17°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 157,50 0,15%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0914 0,17

USD/Yen 123,7300 -0,05

Euro/Yen 135,0420 0,12°

ROHÖL:

Brent 102,53 1,46 USD

WTI 97,47 1,24 USD°

