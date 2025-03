dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach einem schwachen Mittwoch drohen dem DAX weitere Verluste. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,7 Prozent tiefer auf 22.671 Punkte. US-Präsident Donald Trump kündigte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Autoimporte an und verschärfte damit den Handelsstreit auch mit der Europäischen Union. Die Zölle gelten für alle importierten Autos - von Kleinwagen über Limousinen und SUV bis zu leichten Nutzfahrzeugen. Der Importzoll wird auch bei zentralen Autoteilen fällig. Die hohen Zölle sollen am 3. April in Kraft treten. Barclays stufte BMW inzwischen auf "Underweight" ab.

USA: - VORSICHT PRÄGT GESCHEHEN - Am US-Aktienmarkt ist die Vorsicht zurückgekehrt. Vor allem die überwiegend mit Technologiewerten bestückte US-Börse Nasdaq gab am Mittwoch Gewinne aus den vergangenen Handelstagen ab. Hier schlugen insbesondere die kräftigen Kursverluste der sogenannten "Glorreichen Sieben", der sieben größten und bedeutendsten Tech-Werte, ins Kontor. Auch der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial wurde von der negativen Stimmung der Technologiebranche erfasst und schloss nach anfänglichen moderaten Gewinnen leicht in der Verlustzone. Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,31 Prozent auf 42.454,79 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Autoimporte angekündigt und damit den Handelsstreit verschärft. Dies belastete auch in Asien die Stimmung. In Japan sank der Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) kurz vor dem Handelsende um 0,9 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong stieg hingegen um 0,9 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien legte zuletzt um 0,3 Prozent zu.

^

DAX 22.839,03 -1,17%

XDAX 22.734,03 -1,75%

EuroSTOXX 50 5.411,69 -1,16%

Wer­bung Wer­bung

Stoxx50 4.662,56 -0,77%

DJIA 42.454,79 -0,31%

S&P 500 5.712,20 -1,12%

NASDAQ 100 19.916,99 -1,83%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,49 0,15%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0775 0,19%

USD/Yen 150,19 -0,26%

Euro/Yen 161,82 -0,07%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 87.348 0,50%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 73,72 -0,07 USD

WTI 69,60 -0,05 USD°

/jha/