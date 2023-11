dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Wenig bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGT - Vor wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone dürfte es am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt ruhig zugehen. Der Dax (DAX 40), der am Vortag denkbar knapp an der runden Marke von 16 000 Zählern gescheitert war, wird zwei Stunden vor dem Handelsauftakt vom Broker IG mit 15 966 Punkten knapp im Plus taxiert. Schon kurz nach dem Handelsbeginn werden die Einkaufsmanagerindizes aus der Industrie veröffentlicht, die als früher Indikator für die Nachfrage der Unternehmen gelten. Impulse aus den USA sind wegen des Feiertags Thanksgiving nicht zu erwarten.

USA: - GEWINNE - Vor dem Erntedankfest haben die US-Börsen am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gewann 0,53 Prozent auf 35 273,03 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 4556,62 Punkte nach oben. Der von Technologiewerten dominierte NASDAQ 100 kletterte um 0,43 Prozent auf 16 001,39 Zähler.

ASIEN: - ZUMEIST POSITIV - An den asiatischen Börsen hat es am Donnerstag vielerorts moderate Gewinne gegeben. Während der Handel in Japan feiertagbedingte pausierte, stieg der chinesische CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen im späten Handel um 0,4 Prozent. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong bewegte sich der Hang-Seng-Index (Hang Seng) mit 0,3 Prozent im Plus. In Australien allerdings verbuchte der Leitindex ASX Verluste.

DAX 15957,82 +0,36%

XDAX 15958,56 +0,31%

EuroSTOXX 50 4352,02 +0,46%

Stoxx50 3956,13 +0,20%

DJIA 35273,03 +0,53%

S&P 500 4556,62 +0,41%

NASDAQ 100 16001,39 +0,43%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 131,35 +0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0913 +0,24%

USD/Yen 148,94 -0,44%

Euro/Yen 162,55 -0,21%

ROHÖL:

Brent 80,90 -1,06 USD

WTI 76,22 -0,88 USD

