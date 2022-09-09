DAX24.894 -1,0%Est506.231 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0200 +0,7%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.225 +0,3%Euro1,1365 -0,2%Öl76,52 -0,6%Gold4.086 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 Micron Technology 869020 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger warten auf Impulse: DAX wenig verändert erwartet -- Asiens Börsen stabilisieren sich - Nikkei erneut tiefer -- Subventionsstreit eskaliert: China weist Vorwürfe zurück -- Samsung im Fokus
Top News
Wichtige Faktoren bei der Aktienanleihen-Wahl Wichtige Faktoren bei der Aktienanleihen-Wahl
Aktien von 1&1 und United Internet vorbörslich stark - Barclays sorgt für Kursfantasie Aktien von 1&1 und United Internet vorbörslich stark - Barclays sorgt für Kursfantasie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Wenig Bewegung

24.06.26 07:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.893,6 PKT -246,1 PKT -0,98%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
23.336,3 PKT -432,2 PKT -1,82%
Charts|News|Analysen
KOSPI
8.203,8 PKT -910,7 PKT -9,99%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
25.587,0 PKT -579,6 PKT -2,21%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
69.254,3 PKT -534,1 PKT -0,77%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der DAX dürfte am Mittwoch zunächst kaum vom Fleck kommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Start mit 24.866 Punkten 0,1 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag. Der Dax war tags zuvor zeitweise bis auf 24.728 Punkte zurückgekommen. Am Dienstag war es zu deutlichen Gewinnmitnahmen bei den Profiteuren der KI-Rally gekommen - zunächst in Japan und Südkorea und später dann auch in den USA. Nach minus 10 Prozent am Vortag zeigte sich der KOSPI in Seoul nun am Morgen zumindest stabil, während der Nikkei 225 in Tokio weiter etwas korrigiert. Beide hatten zuletzt durch Halbleiterwerte getrieben neue Rekorde erreicht. In den Verhandlungen um ein endgültiges Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran weichen die Darstellungen der Kontrahenten einmal mehr voneinander ab - diesmal hinsichtlich der Atom-Inspektionen

USA: - DEUTLICHE VERLUSTE BEI TECH-TITELN - Kräftige Kursabschläge bei asiatischen Technologiewerten haben am Dienstag auch die US-Tech-Börse Nasdaq tief in die Verlustzone gezogen. Beobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des Hypes um Künstliche Intelligenz (KI) stark gelaufenen Technologietiteln und sprachen dementsprechend von einem Weckruf in Sachen KI. ür den Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 3,29 Prozent auf 29.347,27 Punkte nach unten. Dies entspricht dem Niveau vom 12. Juni. Der marktbreite S&P 500 büßte 1,44 Prozent auf 7.365,46 Punkte ein. Der Dow Jones Industrial hingegen gab nur geringfügig auf 51.666,84 Punkte nach. In dem Leitindex spielen Technologie-Unternehmen keine so dominante Rolle wie in den Nasdaq-Indizes.

ASIEN: - NIKKEI ERNEUT IM MINUS; KOSPI ETWAS ERHOLT - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während es in Südkorea nach dem kräftigen Minus am Dienstag wieder etwas nach oben ging, gab der japanische Leitindex Nikkei weiter nach. Ebenfalls im Minus war der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong.

^

DAX 24893,58 -0,98%

XDAX 24901,84 -0,80%

EuroSTOXX 50 6230,55 -1,28%

Stoxx50 5324,23 -0,54%

DJIA 51666,84 -0,09%

S&P 500 7365,46 -1,44%

NASDAQ 100 29347,27 -3,29%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 126,75 +0,02%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1364 -0,16%

USD/Yen 161,55 0,00%

Euro/Yen 183,59 -0,16%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 62.616 -0,06%

°

ROHÖL:

^

Brent 76,49 -0,59 USD

WTI 72,68 -0,55 USD

°

/zb

Mehr zum Thema DAX 40

08:21Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach Tech-Ausverkauf zunächst wenig bewegt
08:05Trotz weiterer Gewinnmitnahmen in Japan: DAX ohne klare Richtung erwartet
08:00Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - Micron Technology öffnet die Bücher
07:56Airbus: 16 Flugzeuge vom Typ A380 der Emirates und von Qantas müssen wegen Rissen am Boden bleiben
07:30dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Wenig Bewegung
07:16Airbus A220: Betreiber älterer Exemplare müssen Pylon-Bauteile überprüfen
06:37DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet - Japan weitet Korrektur aus, Seoul stabil
06:30✉️ Zum Börsenstart über das Wichtigste informiert: ideas Daily-Newsletter entdecken!
mehr