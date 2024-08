dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zinshoffnungen schieben Dax an - Teil 1

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Getragen von der Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA dürfte der DAX am Mittwoch vor der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten etwas höher starten. Die Daten haben großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank. Zwei Stunden vor dem Handelsbeginn auf Xetra taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Zuwachs von 0,25 Prozent auf 17.857 Punkte. Am Vortag hatten bereits US-Erzeugerpreise die Indizes hierzulande, vor allem aber in New York gestützt. Seit seinem Kursrutsch auf fast 17.000 Punkte zu Beginn der Vorwoche hat der Dax inzwischen etwa die Hälfte seiner Verluste seit Monatsanfang aufgeholt. Bei etwas über 17.900 Punkten stößt er an der Anfang August entstandenen Kurslücke auf einen Widerstand. Neben den Verbraucherpreisen aus den USA beschäftigt zur Wochenmitte die Anleger in Deutschland noch einmal die Berichtssaison, die sich nun auf der Zielgeraden befindet. Aus dem Dax legen die Energiekonzerne RWE und Eon (EON SE) Quartalszahlen vor.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Dienstag dank der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die heimische Notenbank Fed neuen Schwung geholt. Anleger zeigten sich nach einem verhaltenen Wochenstart vor allem bei Technologiewerten wieder mutiger. Kurz bevor am Mittwoch die für die US-Geldpolitik besonders wichtigen Verbraucherpreise erwartet werden, sorgten Preissignale aus den Vereinigten Staaten für Erleichterung. Die Erzeugerpreise für Juli waren nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens haben sich am Mittwoch vor wichtigen US-Inflationsdaten zurückgehalten. Zunächst hatten Hoffnungen auf bald sinkenden Leitzinsen und eine daher starke Wall Street dem japanischen Leitindex Nikkei 225 noch Rückenwind geliefert, im Handelsverlauf gab er seine Gewinne aber ab. Zuletzt notierte er leicht im Minus. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong sowie der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen fielen jeweils um rund ein halbes Prozent.

^

DAX 17812,05 0,48%

XDAX 17859,36 0,81%

EuroSTOXX 50 4694,92 0,49%

Stoxx50 4371,09 0,62%

DJIA 39765,64 1,04%

S&P 500 5434,43 1,68%

NASDAQ 100 19006,43 2,50%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 35,03 0,05%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0994 0,01%

USD/Yen 146,79 -0,03%

Euro/Yen 161,39 -0,02%

°

ROHÖL:

^

Brent 81,14 +0,45 USD

WTI 78,85 +0,50 USD

°

/mis