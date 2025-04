dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zollkrieg zieht Dax runter

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - TALFAHRT - Angesichts der Eskalation des Handelskriegs zwischen China und den USA stehen die globalen Aktienmärkte am Mittwoch wieder massiv unter Druck. Chinas Festlandbörse stabilisiert sich derweil allerdings von ihrem Rutsch. Den zuletzt erholten DAX taxierte der Broker IG dagegen 3,6 Prozent tiefer auf 19.551 Punkte. Er rutscht damit wohl wieder unter seine einfache 200-Tage-Durchschnittslinie. Die von US-Präsident Trump in der Vorwoche losgetretene Zollflut gegen alle Länder ist heute Morgen um 6.01 Uhr in Kraft getreten. Die zuletzt noch erhoffte Aussetzung gibt es nicht. Stattdessen hatte Trump tags zuvor weitere Sonderzölle von noch einmal 50 Prozent für China angekündigt. Er reagierte damit auf Pekings angekündigte Gegenzölle. Die Panikreaktion am vergangenen Montag hatte den Dax zwischenzeitlich bereits auf 18.489 Punkte zurückgeworfen. Damit war der gesamte Jahresgewinn futsch, bevor er sich bis Dienstagnachmittag ein gutes Stück weit erholte. Diese Stabilisierung ist nun wohl passe.

USA: - VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag ihren Erholungsversuch aus dem frühen Handel abgebrochen und sind deutlich ins Minus abgerutscht. Grund dafür war das in wenigen Stunden in Kraft tretende Zollpakets der Vereinigten Staaten gegen nahezu alle Länder, ohne dass sich eine Entspannung im weltweiten Handelskonflikt abzeichnet. Der Dow Jones Industrial büßte seinen Gewinn aus dem frühen Handel von fast 4 Prozent ein und drehte im späten Geschäft ins Minus. Letztlich verlor der US-Leitindex 0,84 Prozent auf 37.645,59 Punkte. Den anderen wichtigen Börsenbarometern erging es ähnlich: Der marktbreite S&P 500 schloss 1,57 Prozent tiefer bei 4.982,77 Zählern. Der von den großen Technologieaktien dominierte NASDAQ 100 büßte am Ende 1,95 Prozent auf 17.090,40 Punkte ein.

ASIEN: - VERLUSTE - Der von den USA losgetretene Zollkrieg hat die Börsen Asiens am Mittwoch überwiegend belastet. In Tokio fiel der Nikkei 225 zuletzt um 4,3 Prozent an. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,6 Prozent und der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien hielt sich stabil.

DAX 20280,26 2,48%

XDAX 19708,27 -1,23%

EuroSTOXX 50 4773,65 2,52%

Stoxx50 4124,92 2,44%

DJIA 37645,59 -0,84%

S&P 500 4982,77 -1,57%

NASDAQ 100 17090,40 -1,95%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,20 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1054 0,86%

USD/Yen 145,25 -0,72%

Euro/Yen 160,55 0,16%

BITCOIN:

Bitcoin 76.341 0,13%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 60,44 -2,38 USD

WTI 57,07 -2,51 USD

