dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zurückhaltung nach Vortags-Rekord

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Am deutschen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte nach dem jüngsten Rekord für den DAX zunächst Luftholen angesagt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,05 Prozent auf 19.477 Punkte. Am Vortag hatte der Dax mit 19.633 Zählern erneut eine Bestmarke erreicht, anschließend aber an Schwung verloren und knapp im Minus geschlossen. "Der Dax atmet durch, fällt aber nicht ab", kommentierte Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Der Aufwärtstrend bleibe trotz Gewinnmitnahmen intakt. Auch in New York standen die Kurse unter Druck, vor allem im Techsektor. In Europa bekam die Berichtssaison mit einer Gewinnwarnung des Chipbranchen-Ausrüsters ASML (ASML NV) und enttäuschenden Quartalszahlen des Luxuskonzerns LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) erste Dämpfer.

USA: - VERLUSTE - An den US-Börsen ist es nach den jüngsten Rekorden am Dienstag bergab gegangen. Der Dow Jones Industrial stellte zwar direkt zu Handelsbeginn einen Rekord auf, rutschte dann aber schnell ins Minus und schloss 0,75 Prozent tiefer mit 42.740,42 Punkten. Der marktbreite S&P 500 blieb anfangs nur minimal unter seiner Bestmarke vom Wochenbeginn und weitete dann seine Verluste mit letztlich 5.815,26 Punkten auf 0,76 Prozent aus. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es angesichts schwacher Halbleiterwerte sogar um 1,37 Prozent auf 20.159,83 Punkte bergab, womit er seinem Rekordhoch aus dem Sommer weiter hinterherhinkt.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Börsen in Asien haben auch am Mittwoch unterschiedliche Wege eingeschlagen. Während es in Japan nach unten ging, verzeichneten die chinesischen Märkte nach einem schwachen Vortag teils moderate Gewinne. Auf die Stimmung an der japanischen Börse in Tokio drückte eine überraschend triste Prognose des niederländischen Chipindustrieausrüsters ASML. Vor allem Werte aus der Chipbranche gerieten in Tokio unter Druck. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor im späten Handel 1,7 Prozent, nachdem er tags zuvor auf den höchsten Stand seit rund drei Monaten geklettert war. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten notierte zuletzt nahezu unverändert, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungsregion Hongkong um fast ein Prozent stieg.

DAX 19486,19 -0,11%

XDAX 19473,66 -0,34%

EuroSTOXX 50 4946,73 -1,87%

Stoxx50 4448,37 -1,48%

DJIA 42740,42 -0,75%

S&P 500 5815,26 -0,76%

NASDAQ 100 20159,83 -1,37%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,70 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0888 -0,05%

USD/Yen 149,25 0,03%

Euro/Yen 162,50 -0,03%

BTC/USD 59.116 -22 USD

ROHÖL:

Brent 74,52 +0,27 USD

WTI 70,88 +0,30 USD

