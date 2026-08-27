DAX 26.286 +0,1%ESt50 6.481 +0,2%MSCI World 4.972 -0,1%Top 10 Crypto 10,21 +1,1%Nas 26.130 -0,1%Bitcoin 67.587 -0,4%Euro 1,1657 +0,0%Öl 86,4 -1,6%Gold 4.600 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zurückhaltung vor Jackson Hole

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,339.75 EUR 53.79 EUR 0.2 %
News | Analysen
KOSPI
6,808.21 KRW 65.47 KRW 0.97 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Werbung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTES PLUS ERWARTET - Nach dem überzeugenden Ausblick von Nvdia wird der Dax leicht im Plus erwartet. Weit trauen sich die Anleger aber vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wohl nicht aus der Deckung.

USA: - KAUM BEWEGUNG VOR NVIDIA - Die wichtigsten US-Indizes traten am Mittwoch auf der Stelle vor den mit Spannung erwarteten nachbörslichen Geschäftszahlen von NVIDIA. Die Anleger scheuten eine klare Positionierung. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss.

ASIEN: - KOSPI STARK, ANDERE VERHALTEN - In Asien bietet sich am Morgen kein einheitliches Börsenbild. Während der südkoreanische Kospi seine Erholung nach dem starken Ausblick von Nvidia klar fortsetzte, tat sich an anderen Handelsplätzen eher wenig. Das am Donnerstag beginnende Notenbanktreffen in Jackson Hole mit der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh hinderten die Anleger, aufs Gaspedal zu treten.

Werbung

^

DAX 26.285,96 +0,1%

XDAX 26.299,47 +0,1%

EuroSTOXX 50 6.470,74 +0,2%

Stoxx50 5.494,85 -0,03%

DJIA 53.463,88 -0,2%

S&P 500 7.675,70 -0,02%

NASDAQ 100 29.224,52 +0,05%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Werbung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 124,04 -0,01%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1655 +0,04%

USD/Yen 159,35 +0,03%

Euro/Yen 185,75 +0,07%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 78.735 -0,1%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 86,51 -0,43 USD

WTI 81,83 -0,39 USD

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.