Dass es saisonale Muster an den Aktienmärkten gibt, ist den meisten Anlegern zwar bekannt. Doch welche gibt es genau und welche Trends sollte man unbedingt im Hinterkopf behalten? Imzeigt Ihnen Finanzanalyst Dimitri Speck, wie Sie anhand dieser Muster Ihre Anlageentscheidungen verbessern können.

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street schließt fester -- DAX beendet Sitzung mit deutlichen Gewinnen -- Teslas Hertz-Deal noch nicht unterschrieben -- HelloFresh erhöht Umsatzprognose -- Fresenius, FMC, zooplus, BP im Fokus

MorphoSys-Krebsmedikament Monjuvi gewinnt in den USA an Tempo. Maersk verfünffacht Quartalsgewinn - Hamburger Logistiker Senator International übernommen. Knorr-Bremse steigt bei Start-up für Video-Objekterkennung ein. Continental für Schulterschluss der Autobranche bei Software. Vodafone stellt in Deutschland flächendeckend auf nächste 5G-Entwicklungsstufe um.