Heute im Fokus

US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt nach Rekordhoch stärker -- Moderna enttäuscht mit Bilanz -- Commerzbank stellt Gewinn in Aussicht -- Deutsche Post, Telekom, Vonovia, QUALCOMM im Fokus

Enel bestätigt trotz Gewinnrückgang Jahresprognose. Volkswagen informiert Belegschaft zur Lage in Wolfsburg - Verbale Ohrfeigen für VW-Chef. AT&T und Verizon verschieben 5G-Bereitstellung wegen Flugsicherheitsbedenken. IBM-Ausgliederung Kyndryl sucht Wachstumsmöglichkeiten. CompuGroup Medical bekräftigt Ausblick nach gutem Quartal. COVID-19-Pille von Merck & Co in Großbritannien zugelassen.