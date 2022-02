GO



Heute im Fokus

EZB bestätigt Leitzins: DAX schließt tiefrot -- US-Börsen verlieren deutlich -- STIKO für Impfung mit Novavax -- FB-Mutter Meta verfehlt Erwartungen -- Shell, T-Mobile, Spotify, Infineon im Fokus

Hoher Ölpreis schiebt Gewinn von OMV auf Rekordhöhe. Nokia wird langfristig optimistischer. Tesla will bei Sicherheitsgurt-Alarm nachbessern. Corona-Antikörper bescheren Eli Lilly Umsatzsprung. SAP und Arvato arbeiten an Verwaltungs-Cloud mit Microsoft-Technik. Merck & Co mit Gewinnsprung im Jahr 2021. Mit Vakzinen von BioNTech/Pfizer und Moderna: STIKO für zweite Auffrischimpfung für bestimmte Gruppen.