Heute im Fokus

DAX beendet Handelswoche tief im Minus -- Wall Street letztlich uneins -- Snap macht überraschend Gewinn -- Amazon mit starker Gewinnentwicklung -- Bitcoin, NEL, thyssenkrupp, GoPro im Fokus

Aareal Bank-Übernahme ist vom Tisch. Lufthansa Technik ab Anfang Juli mit neuer Führungsspitze. Credit Suisse übergibt in Afrika einige Kunden an Barclays. Vier Jahre im All - Auto von Tesla mit Tausenden km/h unterwegs. Billigflieger fordern mehr Klimaschutzauflagen für Lufthansa & Co. Intesa Sanpaolo peilt deutliches Gewinnplus an. Onlinetrend im Weinhandel treibt Umsatz und Gewinn bei HAWESKO.