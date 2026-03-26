DAX22.613 -1,5%Est505.566 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -2,2%Nas21.408 -2,4%Bitcoin59.637 ±-0,0%Euro1,1539 ±-0,0%Öl107,1 +1,1%Gold4.436 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 DEUTZ 630500 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt schwächer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Microsoft, Kontron, Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Morgan Stanley sieht Eigendynamik bei Teslas Robotaxi-Geschäft Tesla-Aktie im Fokus: Morgan Stanley sieht Eigendynamik bei Teslas Robotaxi-Geschäft
Analyst zu KI-Boom: Software-Aktien könnte noch Schlimmeres bevorstehen Analyst zu KI-Boom: Software-Aktien könnte noch Schlimmeres bevorstehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung

dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten

27.03.26 04:49 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Alle Meldungen der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX werden mit journalistischer Sorgfalt erarbeitet. Bei der Erstellung der Meldungen wird regelmäßig das Sechs-Augen-Prinzip (Erstellung, Prüfung, zusätzliche Freigabe) angewendet. Jede/r Redakteur/in der dpa-AFX unterzeichnet einen internen Code of Conduct, der spezifische dpa-AFX Regelungen zur Wahrung der publizistischen Unabhängigkeit vorgibt und deren Einhaltung dpa-AFX individuell mit einem externen Audit überprüfen lassen kann.

Wer­bung

Meldungen zu Anlageempfehlungen/Finanzanalysen von Dritten fassen diese lediglich zusammen bzw. geben sie in Auszügen wieder. Die Meldungen stellen aber weder eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Abschluss bestimmter Finanzgeschäfte dar.

Darüber hinaus ersetzen sie nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Daher ist jegliche Haftung für Schäden aller Art (insbesondere Vermögensschäden), die bei Verwendung der Meldungen für die eigene Anlageentscheidung unter Umständen auftreten, ausgeschlossen. Auf den Inhalt der Finanzanalyse/Anlageempfehlungen selbst hat dpa-AFX keinen Einfluss, verantwortlich dafür ist ausschließlich das jeweils für die Erstellung verantwortliche Unternehmen.

Hinweise zu etwaig bestehenden Interessen bzw. Interessenkonflikten hinsichtlich der Finanzinstrumente, auf die sich die Meldungen der dpa-AFX beziehen, werden auf der folgenden Internetseite offengelegt: http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html