Heute im Fokus

DAX schließt fester -- US-Börsen im Minus -- HELLA verdient weniger bei sinkenden Umsätzen -- GfK: Deutsches Konsumklima zieht unerwartet an -- Commerzbank, Lufthansa, Wirecard im Fokus

ams kann keine OSRAM-Aktien mehr kaufen. Angeklagter im 'Cum-Ex'-Prozess: Deutsche Bank war eng eingebunden. TeamViewer-Aktie am zweiten Börsentag schwach. VW: Produktivität in Autowerken steigt etwas stärker als geplant. HORNBACH-Gruppe hebt Ausblick an. Cevian hat wohl von thyssenkrupp-Chef Komplettverkauf der Aufzugsparte verlangt.