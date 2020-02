Der Bitcoin kletterte seit Jahresbeginn annähernd. Welches Potenzial der Bitcoin in diesem Jahr noch hat und wie Sie als Anleger am bestenkönnen, verraten zwei Kryptoexperten im Online-Seminar.

Heute im Fokus

Ausverkauf wegen Coronavirus: Dow geht deutlich schwächer aus dem Handel -- DAX schließt mit heftigen Verlusten -- IWF senkt Wachstumsprognose für China -- Berkshire Hathaway, Wirecard im Fokus

Elmos Semiconductor ersetzt Adler Real Estate im SDAX. Renault beteiligt sich an Justiz-Ermittlungen gegen Ex-Chef Ghosn. Google beantragt Erlaubnis für Geschäfte mit Huawei. Ferrari schließt wegen Coronavirus vorübergehend Museen in Italien. Epidemie rückt an Deutschland heran. Linde erhöht Quartalsdividende um 10 Prozent.