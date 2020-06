GO

Heute im Fokus

Dow letztlich fester -- DAX schließt tiefer -- Apple beendet langjährige Chip-Partnerschaft mit Intel -- Wirecard: Bankguthaben bestehen wahrscheinlich nicht -- Deutsche Wohnen, Lufthansa, im Fokus

KKR stockt Anteile an ProSiebensat1 leicht auf. Vodafone treibt anscheinend Börsengang der europäischen Funkturmsparte voran. Klöckner & Co schneidet im zweiten Quartal besser ab als befürchtet. Corona-Krise macht auch Pfeiffer Vacuum zu schaffen. RHÖN-KLINIKUM und Chef Holzinger trennen sich vor Übernahme durch Asklepios. EU-Kommission prüft Refinitiv-Übernahme durch Londoner Börse. CompuGroup Medical platziert Aktien und will Barkapital erhöhen.