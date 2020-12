GO

Heute im Fokus

DAX schließt deutlich im Plus -- US-Börsen uneinheitlich -- US-Konjunkturpaket beschlossen -- Bewegung im Brexit-Streit -- HORNBACH, BioNTech, Bayer, Veracyte, Apple, GfK im Fokus

Siltronic-Führung empfielt Aktionären Annahme des Übernahmeangebots. Alaska Airlines will 737-Max-Auftrag bei Boeing aufstocken. Auch Diesel-Musterklage aus Südtirol gegen VW zugelassen. Siemens Energy will Wasserstoff zum Milliardengeschäft machen. easyJet: Einigung mit Airbus auf spätere Flugzeuglieferungen. Stimmung der US-Verbraucher bricht unerwartet stark ein. Vodafone will Kabel Deutschland ganz.