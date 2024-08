dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on 05.08.2024 - 08.50 am

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.08.2024 - 08.50 am

- DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS 1&1 PRICE TARGET TO 19.50 (21.00) EUR - 'BUY'

- HAUCK AUFHAEUSER IB CUTS KOENIG & BAUER PRICE TARGET TO 16.00 (18.50) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES CUTS SARTORIUS PRICE TARGET TO 243 (274) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN CUTS DELIVERY HERO PRICE TARGET TO 29 (34) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN CUTS RWE PRICE TARGET TO 48.00 (59.50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN RAISES TEAMVIEWER PRICE TARGET TO 14.50 (13.50) EUR - 'NEUTRAL'

- RPT/JEFFERIES CUTS DELIVERY HERO PRICE TARGET TO 37.50 (61.50) EUR - 'BUY'

- UBS CUTS DHL GROUP PRICE TARGET TO 37 (41) EUR - 'NEUTRAL'

- WARBURG RESEARCH CUTS FUCHS SE PRICE TARGET TO 50 (51) EUR - 'HOLD'

- WARBURG RESEARCH CUTS KLOECKNER & CO PRICE TARGET TO 6.00 (6.50) EUR - 'BUY'

- WARBURG RESEARCH RAISES ADIDAS PRICE TARGET TO 245 (220) EUR - 'HOLD'

- WARBURG RESEARCH RAISES MTU PRICE TARGET TO 240 (219) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES RAISES EBAY PRICE TARGET TO 58 (55) USD - 'HOLD'

- JPMORGAN RAISES HOME DEPOT PRICE TARGET TO 400 (377) USD - 'OVERWEIGHT'

- RPT/BOFA CUTS AMAZON PRICE TARGET TO 210 (220) USD - 'BUY'

- RPT/BOFA CUTS INTEL TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 23 (35) USD

- RPT/BOFA CUTS MICROCHIP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 90 (110) USD

- RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR REGENERON TO 1218 (1065) USD - 'BUY'

- BARCLAYS CUTS PENNON TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 685 (955) PENCE

- BARCLAYS CUTS SEVERN TRENT TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 2500 (3320) PENCE

- BARCLAYS CUTS UNITED UTILITIES TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 975 (1315) PENCE

- BERENBERG RAISES DANONE PRICE TARGET TO 63.50 (63.00) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG RAISES ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'BUY'

- CITIGROUP CUTS LLOYDS TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 60 (68) PENCE

- DEUTSCHE BANK CUTS PRUDENTIAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 865 (1350) PENCE

- DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 30 (35) PENCE - 'BUY'

- HSBC CUTS GREGGS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3350 PENCE

- JEFFERIES CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'BUY'

- JPMORGAN CUTS INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 2623 (2703) PENCE - 'OW'

- JPMORGAN RAISES BNP PARIBAS PRICE TARGET TO 78 (75) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5300 (5280) PENCE - 'NEUTRAL'

- RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 800 (1100) PENCE - 'SECTOR PERFORM'

- RBC CUTS KERING PRICE TARGET TO 310 (400) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC CUTS LVMH PRICE TARGET TO 800 (900) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC RAISES ESSILORLUXOTTICA PRICE TARGET TO 210 (200) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC RAISES ING PRICE TARGET TO 18.50 (18.00) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'OUTPERFORM'

- RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 9800 (9000) PENCE - 'SECTOR PERFORM'

- RPT/JEFFERIES CUTS JUST EAT TAKEAWAY PRICE TARGET TO 22.50 (25.50) EUR - 'BUY'

