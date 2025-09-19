DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,15 -1,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.490 +1,0%Euro1,1785 -0,3%Öl67,65 -0,4%Gold3.641 -0,5%
dpa-AFX Presseschau für den 18. September - 1. Aktualisierung

18.09.25 06:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis 06.30 Uhr:

- CSU-Chef Markus Söder fordert deutlich höheren Verkehrsetat, Augsburger Allgemeine

- Umfrage: Mehrheit fürchtet um Hausärzte-Versorgung und will Reformen, Rheinische Post

- Die Union drängt die Verkehrsminister der Länder dazu, auf ihrer Sonderkonferenz zum Deutschlandticket den Debatten über den künftigen Preis ein Ende zu setzen, Interview mit Fraktionsvize Stephan Stracke (CSU), Rheinische Post

- Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat versprochen, beim Bürokratieabbau in seinem Haus Tempo zu machen, Interview, Rheinische Post

- Ex-Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) fordert von der Bundesregierung Tempo bei der Bergung von Kampfmitteln in Nord- und Ostsee, Interview, Rheinische Post

- In der Union ist kein Abgeordneter der Aufforderung der Fraktionsführung nachgekommen, sich bis Dienstagmittag für ein Gespräch mit der neuen SPD-Kandidatin für das Amt der Verfassungsrichterin, der Juristin Sigrid Emmenegger, zu melden, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr:

- Tesla streitet mit Mitarbeitern - US-Konzern will Löhne in Deutschland drei Jahre lang zurückfordern können, HB

- Der Chef der Digitalagentur Syzygy, Frank Wolfram, sieht in Künstlicher Intelligenz eine Chance, Marken schärfer zu positionieren, Gespräch, HB

- Comdirect plant Kryptoangebot für Privatkunden, Gespräch mit Commerzbank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler, HB

- Für Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies ist der VW-Dieselskandal noch nicht abgehakt - hält ähnlichen Skandal aber für deutlich weniger wahrscheinlich, Gespräch, BöZ

- Rechnungshof-Bericht geht mit Koalition hart ins Gericht, FAZ

- "Das Rentenpaket ist bisher nicht enkelfähig", Gespräch mit Junge-Union-Chef Johannes Winkel, FAZ

- Bundesregierung weckt Zweifel an Börsengang von Uniper, FAZ

- Seeheimer Kreis der SPD will EU-Zolldeal mit US-Präsident Donald Trump nachbessern, T-Online

- DWS bereitet Verkauf des Rechenzentrumsgeschäfts NorthC vor, FT

- Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Armin Laschet (CDU) kritisiert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ebenfalls CDU, wegen ihrer Israel-Politik scharf, Interview, Welt Fernsehen

/jha/nas