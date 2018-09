dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 03. bis 07.09.2018

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 3. bis 7.9.2018:

MONTAG

UBS hebt Brenntag auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 60 Euro angehoben. Nach fünf durchwachsenen Jahren rechnet Analyst Rory McKenzie beim Chemikalienhändler wieder mit nachhaltigem einstelligen Wachstum beim operativen Ergebnis. Die Bewertung spiegle die verbesserten Aussichten noch nicht wider, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie.

HSBC startet Scout24 mit 'Buy' - Ziel 52 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Scout24 mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Scout sei als Nummer Eins im Immobilienbereich und Nummer Eins bei den Autos starker Marktführer bei Online-Marktplätzen, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Eintrittsbarrieren seien hoch und die Preismacht stütze dynamisches Gewinnwachstum.

Goldman senkt Ziel für Deutsche Bank auf 12,20 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 12,50 auf 12,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Großbanken hätten sich im zweiten Quartal insgesamt besser als erwartet entwickelt, wiesen aber immer noch deutlich geringere Eigenkapitalquoten als ihre US-Wettbewerber auf, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Ertragsentwicklung der hiesigen Institute habe aber nur noch knapp hinter jener der US-Geldhäuser gelegen. Die schwächste Performance habe jedoch die Deutsche Bank hingelegt, weshalb er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2022 reduziert habe.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Wirecard auf 225 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wirecard nach den Zahlen für das zweite Quartal von 185 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastien Sztabowicz hob seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Bezahldienstleister in einer am Montag vorliegenden Studie an. Allein aus eigener Kraft dürfte der TecDax-Konzern zwischen 2018 und 2020 um jeweils mehr als 25 Prozent wachsen. Das Unternehmen gewinne rasch Neukunden hinzu und expandiere zügig außerhalb Europas.

Goldman senkt Ziel für Commerzbank auf 11,20 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 11,75 auf 11,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Großbanken hätten sich im zweiten Quartal insgesamt besser als erwartet entwickelt, wiesen aber immer noch deutlich geringere Eigenkapitalquoten als ihre US-Wettbewerber auf, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Ertragsentwicklung der hiesigen Institute habe aber nur noch knapp hinter jener der US-Geldhäuser gelegen. Für die Commerzbank reduzierte der Experte aber seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2022.

DIENSTAG

Bernstein hebt Continental auf 'Outperform' - Ziel runter

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Continental-Aktie (Continental) nach dem jüngsten Kursrutsch von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Studie aber von 260 auf 210 Euro. Nach zwei Gewinnwarnungen im bisherigen Jahresverlauf und einem substanziellem Kursverfall erschienen die Papiere des Autozulieferers und Reifenherstellers nun günstig. Der im Dax notierte Konzern sei fundamental gesehen hoch qualitativ und weiter gut positioniert.

Citigroup hebt Hapag-Lloyd auf 'Buy' - Ziel 43 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Hapag-Lloyd nach einem Analystenwechsel von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 43 Euro angehoben. Analyst Sathish Sivakumar geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem günstigeren Preisumfeld für die Container-Reederei aus. Bis 2020 dürfte die Nachfrage schneller steigen als das Angebot.

JPMorgan senkt Ziel für Tele Columbus auf 4 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tele Columbus nach Zahlen und gesenkter Prognose von 5,50 auf 4,00 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kursrutsch aber auf "Neutral" belassen. JPMorgan-Analyst Akhil Dattani kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für das laufende Jahr und dementsprechend das Kursziel. Es sei nach wie vor schwer, die kurzfristige Entwicklung des Unternehmens und der Aktie vorherzusehen. Mittelfristig sei jedoch das rund 40 Prozent über dem aktuellem Niveau liegende Kursziel berechtigt. Dattani nimmt allerdings seine Empfehlung vom 20. August, sich kurzfristig aus taktischen Erwägungen heraus bei Tele Columbus zu positionieren zurück. Zum Zeitpunkt dieser Empfehlung hatte das Papier 2,58 Euro gekostet und ist seitdem bei zum Teil extrem hohen Schwankungen um rund zehn Prozent gestiegen. In der Spitze hatte die Aktie dabei zeitweise 3,835 Euro gekostet.

JPMorgan senkt ING auf 'Neutral' und Kursziel auf 14,40 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat ING (ING Group) unter anderem wegen der Risiken in der Türkei von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 14,40 Euro gesenkt. Da das Türkei-Geschäft zuletzt nur vier Prozent zum Gewinn beigetragen habe, dürften die Auswirkungen der Krise in dem Land überschaubar sein, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben den negativen Folgen des aktuellen Absturzes der türkischen Währung und der Wirtschaftskrise in dem Land rechnet der Experte aber auch in anderen Bereichen wieder mit höheren Kreditausfällen, so dass sich die Risikovorsorge von dem zuletzt sehr niedrigen Niveau wieder normalisieren dürfte.

Goldman nimmt Tesla mit 'Sell' wieder auf - Ziel 210 US-Dollar

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Tesla mit "Sell" und einem Kursziel von 210 US-Dollar wieder aufgenommen. Kurzfristig könnten sich zwar die Produktion und Auslieferung des "Model 3" im zweiten Halbjahr positiv auf die freien Barmittel auswirken, schrieb Analyst David Tamberrino in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser Rückenwind dürfte anschließend jedoch wieder nachlassen, da positive Effekte beim Betriebskapital ausliefen und und die Ausgaben des Herstellers von Elektrofahrzeugen wieder steigen dürften. Mittel- bis langfristig drohe zudem Konkurrenz durch Elektrofahrzeuge der großen Automobilhersteller.

MITTWOCH

Berenberg hebt Aixtron auf 'Buy' und erhöht Kursziel deutlich

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Aixtron (AIXTRON SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5,00 auf 13,80 Euro angehoben. Der Halbleiterzulieferer sei hervorragend aufgestellt, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hat bei Berenberg die Beobachtung von Aixtron erst vor kurzem übernommen und ist wesentlich optimistischer als ihre Vorgängerin Tammy Qiu. Friedrichs traut dem Unternehmen in den kommenden beiden Jahren einen kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg zu.

Warburg Research senkt Ziel für Bayer auf 85 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen für das zweite Quartal von 118 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Umsatz habe die Markterwartungen etwas übertroffen, das operative Ergebnis sie aber etwas verfehlt, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Jahresausblick inklusive Monsanto liege beim Umsatz über und beim operativen Gewinn auf dem Niveau der Schätzungen. Wegen der im Zuge des Monsanto-Kaufs gestiegenen Verschuldung, der Integrationskosten sowie der Rechtsrisiken habe er sein Bewertungsmodell angepasst.

Goldman senkt Ziel für Tele Columbus auf 2,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tele Columbus von 2,60 auf 2,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Gewinnwarnung des Kabelnetzbetreibers aus der Vorwoche sei schlimmer als erwartet gewesen, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies bestätige seine skeptische Einschätzung, dass das Unternehmen auf eigenständiger Basis scharfem operativen Gegenwind ausgesetzt sei. Seine noch neutrale Haltung begründet der Experte dagegen mit einigen Übernahmeszenarien. Tele Columbus könne ein attraktives Ziel sein, so der Experte mit Verweis auf den 29-Prozent-Anteil bei United Internet.

UBS hebt Ziel für Wirecard auf 220 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wirecard von 159 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke organische Wachstum von 25 Prozent im ersten Halbjahr 2018 dürfte sich in den kommenden beiden Jahren noch beschleunigen, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig sollten sinkende Integrationskosten die Profitabilität des Zahlungsabwicklers steigern. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020.

HSBC hebt Hugo Boss auf 'Buy' und Ziel auf 86 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat HUGO BOSS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 86 Euro angehoben. Der Modekonzern sei auf gutem Weg, ab dem zweiten Halbjahr 2018 wieder zu profitablem Wachstum zurückzukehren, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen des jüngsten Rücksetzers des Aktienkurses sei das Unternehmen mit einem 28-prozentigen Abschlag zum Branchendurchschnitt nun wieder attraktiv. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Gewinn je Aktie im laufenden Jahr leicht.

DONNERSTAG

HSBC hebt RWE auf 'Buy' und Ziel 25 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat RWE von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 25 Euro angehoben. Dank des knapperen Kohlestromangebots seien die europäischen Strompreise mit einer überraschenden Dynamik am Steigen, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Innerhalb des Sektors ziehe er er Aktien von einfach strukturierten Versorgern jenen der in Schwellenländern aktiven Konglomerate vor. Für die RWE-Papiere sprächen zudem die verbesserten Aussichten für das Geschäft mit Erneuerbaren Energien.

UBS senkt Schaeffler auf 'Sell' und Ziel auf 10 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 10 Euro gesenkt. Seine Einschätzung über die mittelfristigen Aussichten des Autozulieferers habe sich eingetrübt, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Menge an Einzelteilen, die traditionelle Stufe-1-Lieferanten normalerweile lieferten, dürfte in Elektroautos sinken. Der Wettbewerb durch Unternehmen, die neu den Markt eroberten oder durch die Hersteller selbst, die in diesen Bereichen inzwischen einiges selbst produzierten, steige. Die Risiken seien in den Schaeffler-Kurs noch nicht eingepreist.

Jefferies senkt Vapiano auf 'Hold' - Ziel 13,70 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Vapiano nach Senkung der Jahresziele von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 26,50 auf 13,70 Euro gesenkt. Analystin Rebecca Lane rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nun für das Gesamtjahr nur noch mit einem stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis. Ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie der Restaurantkette stampfte sie für 2018 und 2019 um bis zu 52 Prozent ein. Die Nettoverschuldung nähere sich zudem einem für die Kreditvereinbarungen des Unternehmens kritischen Niveau.

Merrill Lynch nimmt Zalando mit 'Underperform' wieder auf

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Zalando mit "Underperform" und einem Kursziel von 37 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Erwartungen an den Online-Modehändler seien zu hoch, schrieb Analyst Paul Bonnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wahl des Konzerns sich auf Europa zu konzentrieren bedeute, dass das langfristige Potenzial für das Umsatzwachstum begrenzt ist. Er sehe zudem besondere Risiken für die Markterwartungen an das operative Ergebnis im Jahr 2020.

UBS senkt Leoni auf 'Sell' und Ziel auf 29 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat LEONI von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 29 Euro gesenkt. Nach einer aktuellen Überprüfung der Kabel-Verbauung in einem Model 3 des Elektroautobauers Tesla im Vergleich zur Überprüfung des Kabelanteils in einem Chevy Bolt im vergangenen Jahr sei festzuhalten, dass der Kabelanteil deutlich geringer ist als bisher von ihm angenommen, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich seine kurzfristige Einschätzung über die Margen und den freien Barmittelfluss des auf Kabelsysteme spezialisierten Autozulieferers stark eingetrübt.

FREITAG

Exane BNP hebt Wirecard auf 'Outperform' - Ziel 265 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Wirecard von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 265 Euro angehoben. Zahlungsabwickler erschienen nach der Kursrally der vergangenen Monate vielleicht hoch bewertet, schrieb Analyst Alexandre Faure in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht aufgrund der Innovationskraft und der Marktchancen aber noch für lange Zeit hohes Wachstumspotenzial.

Baader Bank hebt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 11 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Aixtron (AIXTRON SE) nach den Kursverlusten der vergangenen Monate von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 10 auf 11 Euro angehoben. Analyst Günther Hollfelder hält die Aktien des Chipindustrieausrüsters nun für fair bewertet. Zudem hob er seine Schätzungen an, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervorgeht. Seine Umsatzprognose für 2018 liege wegen höher geschätzter Service-Erlöse leicht über dem Unternehmensziel. Zudem basiere seine deutlich gestiegene Prognose für das Ergebnis je Aktie auf einer niedrigeren Steuerquote als bisher erwartet. Mit Blick auf die kommenden Jahre verwies der Experte zudem auf eine positive Entwicklung des Auftragsbestandes 2018.

Goldman hebt Ziel für Apple auf 240 US-Dollar - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple vor der jährlichen Produktvorstellung von 200 auf 240 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Durchschnittspreis für das erwartete iPhone 9 dürfte deutlich höher liegen, als derzeit spekuliert werde, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach dem iPhone X in den vergangenen Monaten habe er ebenso unterschätzt, wie die Aktienkursentwicklung, räumte er ein. Deshalb hob der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2017/18 bis 2019/20 an, behielt sein neutrales Votum aber bei, weil die Aktie nicht mehr weit vom neuen Kursziel entfernt sei.

Goldman hebt Kering auf 'Conviction Buy List' - Ziel 605 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Kaufempfehlung für Kering bestätigt, die Aktie aber zusätzlich in ihre "Conviction Buy List" der aussichtsreichsten Werte aufgenommen. Zudem wurde das Kursziel von 590 auf 605 Euro angehoben. Der 20-prozentige Bewertungsabschlag zum Branchendurchschnitt sei angesichts des erwartet starken Wachstumsprofils des Luxusgüterkonzerns ungerechtfertigt, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 und betrachtet das Papier der Franzosen als Schnäppchen.

Barclays hebt Ziel für Allianz auf 210 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz SE (Allianz) von 203 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Fundamentaldaten im europäischen Versicherungssektor blieben trübe und die Gewinndynamik sowie die Attraktivität der Dividendenrenditen schwänden, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das höhere Kursziel für den deutschen Versicherer Allianz begründete sie jedoch unter anderem mit verbesserten Margen im Schaden- und Unfallgeschäft sowie in der Vermögensverwaltung.

