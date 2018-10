dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 08. bis 12.10.2018

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 08. bis 12.10.2018

MONTAG

Goldman hebt Henkel auf 'Buy' und Ziel auf 120 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel (Henkel vz) nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im vergangenen Monat von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 120 Euro angehoben. Die Aktien böten ein im Branchenvergleich ähnliches Umsatz- sowie Gewinnwachstum und würden dennoch mit einem Abschlag zu anderen europäischen Konsumgüterkonzernen gehandelt, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem könne Henkel seine operative Profitabilität erhöhen, ohne Investitionen in die Marken kürzen zu müssen.

Commerzbank senkt Ziel für Eon auf 11,70 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 12,90 auf 11,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versorger habe auf einer Informationsveranstaltung der Commerzbank seine mittelfristigen Ziele trotz des bestehenden Gegenwinds bestätigt, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe aber ihre Gewinnschätzungen gesenkt. Allerdings sehe sie für die Aktie dank Synergien durch den Tausch von Unternehmensteilen mit RWE und Innogy immer noch mehr als 20 Prozent Luft nach oben.

Jefferies senkt Ziel für RWE auf 28 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn der gerichtlich verfügte vorläufige Rodungsstopp im Hambacher Forst nicht gerade hilfreich für den Energiekonzern sei, erscheine der 15-prozentige Kursrückgang der Aktie seit Mitte September doch übertrieben, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte indes seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 und 2020.

DIENSTAG

Baader Bank senkt Ceconomy auf 'Hold' - Ziel runter auf 6 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Ceconomy (Ceconomy St) anlässlich der Verfehlung der Gewinnziele für das Geschäftsjahr 2017/18 von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 9 auf 6 Euro gesenkt. Analyst Volker Bosse sprach am Dienstag in seiner zweiten Studie zu Ceconomy von einem massiven Glaubwürdigkeitsverlust.

JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 52 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 56 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie erscheine nach dem Ausverkauf seit dem Hoch im Juli überverkauft, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal dürfte die Stärke des Betreibers von Online-Bestellplattformen belegen. Auf dem aktuellen Niveau biete die Aktie eine Einstiegsgelegenheit bei gutem Chance-Risiko-Verhältnis.

Warburg Research hebt Isra Vision auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

HAMBURG - In Erwartung positiver Nachrichten über einen Zukauf sowie eines weiter starken Wachstums empfiehlt das Analysehaus Warburg Research die Aktie von ISRA VISION nun zum Kauf. Trotz der jüngst heftigen Kursverluste sei die Anlagethese absolut intakt, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst, der die Bewertung der Aktie von Andreas Wolf übernommen hat, in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das spiegele sich inzwischen nicht mehr angemessen im aktuellen Kurs wider.

MITTWOCH

Oddo BHF hebt Wirecard auf 'Buy' und Ziel auf 230 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Wirecard nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 150 auf 230 Euro angehoben. Die langfristigen Ziele für das Jahr 2025 lägen mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebitda) um 35 Prozent über seiner Erwartung, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob zudem hervor, dass der Vorstandschef Markus Braun die Ziele des Zahlungsdienstleisters als sehr konservativ bezeichnet hatte.

JPMorgan senkt Ceconomy auf 'Underweight' und Ziel auf 4 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Ceconomy (Ceconomy St) nach einer erneuten Gewinnwarnung von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 9 auf 4 Euro gesenkt. Sie habe ihre diesjährige operative Ergebnisprognose (Ebit) für den Elektronikhändler entsprechend dem neuen Ausblick gesenkt, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

DZ Bank hebt ElringKlinger auf 'Halten' - Senkt fairen Wert

FRANKFURT - Die DZ Bank hat ElringKlinger von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 9,00 auf 8,50 Euro gesenkt. Dass Finanzvorstand Thomas Jesulat in einem Interview das diesjährige Margenziel als anspruchsvoll bezeichnet habe, bestätige seine vorsichtige Haltung zu dem Autozulieferer, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er seine Schätzungen reduziert. Auf dem aktuellen Kursniveau sei das weitere Rückschlagspotenzial allerdings begrenzt, begründete er das neue Anlagevotum.

DONNERSTAG

Independent Research hebt Infineon auf 'Kaufen' - Senkt Ziel

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Infineon nach den Kursverlusten vom Mittwoch von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 23,50 auf 23,00 Euro gesenkt. Es sei schon länger bekannt, dass sich die Nachfrage nach Halbleitern deutlich abschwächen dürfte, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Infineon zähle zudem nicht zu den sehr hoch bewerteten Technologie-Unternehmen. Die mittlerweile erheblich niedrigere Bewertung der Aktie berge Aufwärtspotenzial.

DZ Bank senkt Dialog Semiconductor auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Dialog Semiconductor von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert auf 16,40 Euro belassen. Die Kursreaktion der Aktie des Halbleiterherstellers auf die Vereinbarungen mit Apple unter anderem über die Lizensierung gewisser Technologien und die Übertragung bestimmter Vermögenswerte sei übertrieben, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher sei die Einstufung entsprechend geändert worden.

Independent Research senkt Südzucker auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Südzucker nach endgültigen Quartalszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 12,40 auf 10,50 Euro gesenkt. Das nun erstmals veröffentlichte Nettoergebnis des Zuckerproduzenten habe enttäuscht, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu komme der gesenkte Ergebnisausblick für das Hauptgeschäft. Lusebrink reduzierte die Gewinnschätzungen.

FREITAG

National-Bank hebt Vonovia auf 'Kaufen' und Ziel auf 48 Euro

ESSEN - Die National-Bank hat Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 48 Euro angehoben. Durch politischen Druck hätten sich die Rahmenbedingungen für den Wohnungssektor zwar etwas verschlechtern, das Branchenumfeld dürfte jedoch insgesamt gut bleiben, schrieb Analyst Markus Glockenmeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vonovia weise derweil ein hohes Wachstum aus eigener Kraft auf, das durch das Investitionsprogramm gestützt werde. Zudem könnte das Unternehmen von der Integration der Zukäufe der vergangenen Jahre profitieren.

Credit Suisse hebt Zalando auf 'Outperform' trotz Zielsenkung

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Zalando aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 40 auf 38 Euro gesenkt. Analyst Simon Irwin verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den 31-prozentigen Kurseinbruch der Aktie seit Mitte Juli und die jüngste Gewinnwarnung. Damit sei das Papier so günstig wie zuletzt im Juli 2016, und die Bewertung werde durch einen robusten Barmittelzufluss unterstützt.

CFRA hebt Gea Group auf 'Sell' - Ziel 25 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Gea Group (GEA) trotz der Senkung des Margenausblicks von "Strong Sell" auf "Sell" hochgestuft und das Kursziel auf 25 Euro belassen. Analyst Firdaus Ibrahim merkte in einer am Freitag vorliegenden Studie an, dass die Aktie des Maschinenbauers seit Jahresbeginn bereits 35 Prozent verloren habe. Er sieht das Papier aber weiter negativ und den Bewertungsabschlag zur Branche als gerechtfertigt an.

