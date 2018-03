dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 19. bis 23.03.2018

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 19. bis 23.03.2018

MONTAG

SocGen hebt Innogy auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38,40 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Innogy (innogy SE) von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 28,20 auf 38,40 Euro angehoben. Er sehe mit Blick auf die vereinbarte Übernahme der RWE-Ökostromtochter durch Eon und den damit verbundenen Tausch von Vermögenswerten keine entscheidenden Hindernisse für die Transaktion, auch wenn die wettbewerbsrechtliche Zustimmung noch ausstehe, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher bewerte er die Innogy-Aktie nun auf Basis der Eon-Offerte von 36,76 Euro in bar zuzüglich der Dividenden für 2017 und 2018.

DZ Bank hebt Talanx auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 35 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Talanx nach endgültigen Zahlen für 2017 und der Anhebung der Dividende von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 33 auf 35 Euro erhöht. Im Jahr 2018 dürfte sich das Marktumfeld nicht nur für die Rückversicherung, sondern auch für die Industrieversicherung aufhellen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinaus sollte Talanx von Kostensenkungsmaßnahmen profitieren. Dass die Dividende trotz des Gewinnrückgangs erhöht werde, sei eine positive Überraschung.

JPMorgan hebt Munich Re auf 'Overweight' und Ziel auf 225 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) nach Zahlen von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 197 auf 225 Euro angehoben. Der Bericht des weltweit größten Rückversicherers sei ein weiteres Signal dafür, dass die Rückversichererbranche wieder zu Wachstum zurückgekehrt sei, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er unter anderem auf das Ziel der Munich Re für 2020, einen Überschuss von 2,8 Milliarden Euro erzielen zu wollen. Sein Favorit bleibt aber Swiss Re.

DIENSTAG

Metzler senkt Henkel auf 'Sell' und Ziel auf 101 Euro

FRANKFURT - Metzler hat Henkel (Henkel vz) von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 102 auf 101 Euro gesenkt. Die Experten reagieren damit in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Senkung der Wachstumsziele auf Konzernebene und für den Schönheitspflegebereich für das erste Quartal. Sie sehen ihre vorsichtige Haltung für das erste Halbjahr bestätigt. Schleppendes Wachstum im Konsumgüterbereich und scharfer Gegenwind von der Währungsseite machten es schwer, die optimistischen Markterwartungen zu erfüllen.

Citigroup hebt Covestro auf 'Neutral und Ziel auf 81 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Covestro von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 81 Euro angehoben. Nachdem er die Aktie des Kunststoff-Herstellers erst kürzlich abgestuft habe, erscheine seine jetzige Hochstufung wahrscheinlich komisch, schrieb Analyst Andrew Benson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch inzwischen liege das Papier deutlich unter seinem Wert im Vormonat. Da die Barmittelentwicklung stark sei, sehe er die Aktie daher nun als fair bewertet an.

CFRA hebt Lanxess auf 'Buy' und Ziel auf 72 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat LANXESS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 72 Euro angehoben. Die Ergebnisse des Spezialchemiekonzerns für 2017 hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte lobte die Strategie mit Blick auf die Übernahme des US-Unternehmens Chemtura und die geplanten Trennung von dem Anbieter für synthetischen Kautschuk Arlanxeo.

MITTWOCH

Kepler Cheuvreux hebt Eon auf 'Buy' und Ziel auf 10 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Eon (EON SE) nach dem Deal von Eon mit RWE von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 10 Euro angehoben. Aus der Transaktion mit RWE errechne sich für die Eon-Aktie ein um 1,50 bis 2,00 Euro höherer Wert, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Eon-Kurs habe sein altes Kursziel von 9 Euro nahezu erreicht, das höhere Kursziel von 10 Euro rechtfertige nun eine Kaufempfehlung.

Deutsche Bank hebt Leoni auf 'Hold' und Ziel auf 54 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat LEONI nach endgültigen Zahlen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 54 Euro angehoben. Zwar hätten der Ausblick auf 2018 sowie auf die mittelfristigen Ziele des Autozulieferers ergebnisseitig enttäuscht, doch negative Kurstreiber seien nun keine mehr in Sicht, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem setze die Geschäftsausführung ihre Ziele nun deutlich konsequenter um und in etwa sechs Monaten werde ein neuer Vorstandschef die Geschicke des Unternehmens lenken. Da sich außerdem sein Bewertungsmodell nun bis 2019 erstrecke, habe er ein neues Kursziel gesetzt und das Anlageurteil überarbeitet.

DZ Bank hebt Aixtron auf 'Halten' und fairen Wert auf 16,80 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Aixtron (AIXTRON SE) nach einer Kapitalmarktveranstaltung von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 9,70 auf 16,80 Euro angehoben. Er teile die positive Einschätzung des Spezialanlagenbauers für die Segmente Photonik, Speciality LEDs und die Leistungselektronik, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an.

DONNERSTAG

Independent Research senkt Deutsche Bank auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat die Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) nach vorsichtigen Aussagen des Konzerns zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Markus Rießelmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 16,50 auf 11,00 Euro. Das Vertrauen nehme weiter ab, schrieb der Experte. Er senkte seine Gewinnerwartungen. Eine erneute Strategiedebatte erscheine angesichts der überstrapazierten Geduld der Anleger unausweichlich und dürfte die Stimmung weiter belasten.

Kepler Cheuvreux senkt Commerzbank auf 'Reduce' - Ziel 11 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Commerzbank von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 11 Euro belassen. Die Commerzbank benötige im kommenden Jahr eine Zinserhöhung um einen ganzen Prozentpunkt, um das Ziel einer bereinigten Eigenkapitalrendite von mehr als 6 Prozent zu erreichen, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig seien die Aussichten für das Wachstum der Erträge im Geschäft mit Unternehmenskunden bis 2020 enttäuschend.

DZ Bank senkt Covestro auf 'Halten' - Fairer Wert 92 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Covestro nach dem Ausblick auf 2018 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 122 auf 92 Euro gesenkt. Nach der Aufnahme der Aktien in den Dax und einem sich abzeichnenden Ende des Booms beim Polyurethan-Vorprodukt TDI gebe es zunächst kaum Impulse für den Kurs, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei TDI werde der große Nachfrageüberhang wohl bald enden, weil Anbieter wie BASF die Kapazitäten erhöhten.

FREITAG

RBC Capital hebt Eon auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 10,25 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Eon (EON SE) von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 10,00 auf 10,25 Euro angehoben. Die Aufspaltung von Innogy durch die beiden Versorger Eon und RWE befürworte er, denn die Strategie von Eon werde dadurch klarer, schrieb Analyst John Musk in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach 2020 werde sich die Transaktion gewinnsteigernd auswirken. Die Eon-Aktien seien attraktiv bewertet.

CFRA hebt HeidelbergCement auf 'Hold' - Ziel hoch auf 83 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat HeidelbergCement nach Zahlen für 2017 von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 83 Euro angehoben. Der Zementkonzern habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Synergie-Effekte lägen über Plan.

Warburg senkt RIB Software nach Kapitalerhöhung auf 'Sell'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat RIB Software (RIB Software SE) nach einer Kapitalerhöhung von "Buy" auf "Sell" doppelt abgestuft und das Kursziel von 32 auf 22 Euro gekappt. Der Schritt und seine Begründung - Investitionen in Managed Services Provider (MSPs), die Cloud-Infrastruktur für andere Unternehmen über das Internet einrichten und verwalten - würfen Fragen auf, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwartungen der Investoren etwa an das Gemeinschaftsunternehmen mit Flex oder die Kooperation mit Microsoft dürften zu euphorisch gewesen sein.

