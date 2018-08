dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 20. bis 24.08.2018

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 20. bis 24.08.2018

MONTAG

JPMorgan senkt Ziel für Tesla auf 195 US-Dollar - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 308 auf 195 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe sich entschlossen, den Elektroauto -Hersteller wieder nur anhand der Fundamentaldaten zu bewerten, begründete Analyst Ryan Brinkman die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die Finanzierung des Plans von Tesla-Chef Elon Musk , das Unternehmen zum Kurs von 420 Dollar von der Börse zu nehmen, scheine nicht gesichert zu sein. Brinkman hatte vor knapp zwei Wochen wegen der Spekulationen um eine Privatisierung von Tesla das Kursziel von 195 auf 308 Dollar angehoben.

HSBC hebt United Internet auf 'Buy' - Ziel 53 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat United Internet nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 53 Euro angehoben. Die Kennziffern seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Telekomkonzerns sei erreichbar und der jüngste Ausverkauf der Aktien übertrieben gewesen.

Credit Suisse nimmt Bayer mit 'Outperform' wieder auf

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Bayer mit "Outperform" und einem Kursziel von 95 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die mit der Monsanto-Übernahme erfolgte Rückorientierung hin zur Agrochemie sei attraktiv, schrieb Analystin Jo Walton in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie lobte zudem die Fundamentaldaten der Pharmasparte und hält die Aktie im Branchenvergleich für unterbewertet.

DIENSTAG

Berenberg hebt Bayer auf 'Buy' - Ziel runter auf 113 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Bayer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 118 auf 113 Euro gesenkt. Der Kursrutsch nach dem Schadenersatzurteil gegen die US-Tochter Monsanto sei eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

HSBC hebt Deutsche Wohnen auf 'Buy' - Ziel hoch auf 50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 50 Euro angehoben. Die im Zuge der Halbjahreszahlen bestätigte Jahresprognose für das operative Ergebnis (FFO) sei ungeachtet der höheren Investitionen in der zweiten Jahreshälfte konservativ, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Dynamik im Berliner Immobilienmarkt halte an. Zudem sollte sich die Expansion in das Segment mit Pflegeeinrichtungen auszahlen.

Equinet senkt Hypoport auf 'Neutral' - Ziel 190 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel von Hypoport von 176 auf 190 Euro angehoben. Da es die Papiere des Finanzdienstleisters mit dem Rekordhoch vom Vortag aber bereits übertroffen haben, stufte sie Analyst Philipp Häßler nun in einer am Dienstag vorliegenden Studie von "Accumulate" auf "Neutral" ab. Er sieht für Hypoport-Aktien als einen der SDax-Favoriten im bisherigen Jahresverlauf nun kein Potenzial mehr.

MITTWOCH

DZ Bank senkt Continental auf 'Halten' - Fairer Wert runter

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Continental nach einer weiteren Gewinnwarnung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert je Aktie von 228 auf 160 Euro gekappt. Die bereits zweite Senkung des Ergebnisziels in diesem Jahr belaste die Marktstimmung für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers erheblich, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre deutlich.

Commerzbank senkt Morphosys auf 'Hold' und hebt Ziel auf 107 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat MorphoSys aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 98 auf 107 Euro angehoben. Die Aktie des Antikörperspezialisten habe sich im bisherigen Jahresverlauf um 16 Prozent besser als der TecDax entwickelt, was vor allem auf die steigende Erwartungen an den Antikörper MOR208 zurückgehe, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Inzwischen seien aber alles in allem die wichtigsten Kurstreiber in die Aktie eingepreist.

Baader Bank hebt Akzo Nobel auf 'Buy' und Ziel auf 90 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Akzo Nobel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 90 Euro angehoben. Der Chemiekonzern profitiere von einer Erholung der Nachfrage und Preissteigerungen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem hätten die zukunftsgerichteten Aussagen des Konzerns zuletzt positiver geklungen.

DONNERSTAG

Mainfirst senkt Continental AG auf 'Neutral' - Ziel 180 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Continental nach der Umsatz- und Gewinnwarnung von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 180 Euro gesenkt. Der Autozulieferer und Reifenkonzern habe Vertrauen verspielt und die Kostenkontrolle verloren, schrieb Analyst Florian Treisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sieht er keine Gründe für Bewertungspotenzial.

Commerzbank senkt Munich Re auf 'Hold' und Ziel auf 207 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 220 auf 207 Euro gesenkt. Mit der Erneuerungsrunde 2019 dürfte der Preisdruck im europäischen Rückversicherungssektor wieder zunehmen und die Ergebnisqualität abnehmen, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen für die von ihm beobachteten Branchenunternehmen für 2019 um durchschnittlich 3 Prozent und für 2020 um 5 Prozent.

Commerzbank senkt Hannover Rück auf 'Reduce' - Ziel 105 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Hannover Rück von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 112 auf 105 Euro gesenkt. Mit der Erneuerungsrunde 2019 dürfte der Preisdruck im europäischen Rückversicherungssektor wieder zunehmen und die Ergebnisqualität abnehmen, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen für die von ihm beobachteten Branchenunternehmen für 2019 um durchschnittlich 3 Prozent und für 2020 um 5 Prozent.

FREITAG

Equinet hebt Aareal Bank auf 'Buy' - Ziel runter auf 41 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Aareal Bank von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 42 auf 41 Euro gesenkt. Der Kursabschlag in Reaktion auf die Quartalszahlen sei übertrieben und mache die Aktie des Gewerbeimmobilien-Finanzierers attraktiv, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie.

HSBC hebt Wacker Chemie auf 'Buy' und Ziel auf 150 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat WACKER CHEMIE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 150 Euro angehoben. Das Spezialchemie-Unternehmen dürfte im Geschäft mit Siliconprodukten weiteres Wachstum ausweisen, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem spreche die Preisstabilisierung in der Sparte Polysilicon für eine Erholung des Angebot-Nachfrage-Verhältnisses. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020.

HSBC senkt Hamborner Reit auf 'Hold' - Ziel runter auf 10,40 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat HAMBORNER REIT von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 11,30 auf 10,40 Euro gesenkt. Die negativere Einschätzung der Aktie resultiere aus einer Aktualisierung seines Bewertungsmodells, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Immobilienunternehmen benötige ein aktiveres Portfoliomanagement, um den Verwässerungseffekt weiterer Kapitalspritzen zu mildern. Das starke zweite Quartal sei keine Überraschung gewesen.

