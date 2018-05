dpa-AFX Überblick: Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 01.05.2018

Bernstein senkt HeidelbergCement-Ziel auf 103 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für HeidelbergCement vor der Berichtssaison in der europäischen Bau- und Baustoffbranche von 105 auf 103 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor dem Hintergrund der Wetterlage im ersten Quartal und dem Effekt einer geringeren Anzahl an Arbeitstagen rechne er bei HeidelbergCement mit deutlichen rückläufigen Ergebnissen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen für die Branchenunternehmen an, bleibt aber weiterhin von der Stärke der zugrundeliegenden Märkte überzeugt.

Citigroup hebt Wacker Chemie auf 'Neutral' - Ziel 155 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat WACKER CHEMIE von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und ein Kursziel von 155 Euro genannt. Am Markt für Siliconprodukte zeichne sich eine Periode mit einer nachhaltig guten Gewinnqualität ab, schrieb Analyst Thomas Wrigglesworth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte die Herausforderungen bei Wacker ausgleichen, die zum Beispiel aus sinkenden Polysilicium-Preisen resultieren.

JPMorgan senkt Ziel für Fraport auf 97 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport vor Zahlen zum ersten Quartal von 98 auf 97 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie rechne bei dem Flughafenbetreiber mit einem Umsatz von 661 Millionen Euro und einem Gewinn von 22 Millionen Euro, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie verpasste ihren Schätzungen einen Feinschliff und betonte, dass die Papiere nach einer vergleichsweise schwachen Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf einen attraktiven Eindruck machten.

Citigroup senkt Ziel für Telefonica Deutschland - 'Buy'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Telefonica Deutschland (Telefónica Deutschland) nach Zahlen für das erste Quartal auf 4,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit verlangsamten Mobilfunkumsätzen habe er nicht gerechnet und entsprechend seine Schätzungen angepasst, schrieb Analyst Georgios Ierodiaconou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe aber langfristig sehr wertversprechend.

UBS senkt Ziel für RIB Software auf 18,50 Euro - 'Sell'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RIB Software (RIB Software SE) nach Zahlen von 19,25 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Mit einem besser als erwarteten organischen Wachstum sei der Jahresstart für das Softwareunternehmen gut verlaufen, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibe für die Aktie aber vorsichtig, solange Fortschritte bei der Cloud-Plattform YTWO und der neuen Microsoft-Kooperation MTWO noch nicht greifbar sind.

