Updates zu Infineon, WACKER CHEMIE, Telefonica Deutschland, Scout24 und DWS

NordLB hebt Infineon auf 'Kaufen' und Ziel auf 25,50 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Infineon nach Zahlen zum ersten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 23,00 auf 25,50 Euro angehoben. Trotz deutlichen Gegenwinds von der Währungsseite habe es der Halbleiterkonzern geschafft, den Wachstumskurs auf hohem Niveau fortzusetzen und die Profitabilität zu steigern, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der erhöhte Ausblick auf 2018 lasse eine Fortsetzung dieser Entwicklung erwarten.

Warburg Research hebt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 169 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat WACKER CHEMIE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 147,30 auf 169,00 Euro angehoben. Das Geschäft mit Silikonen etwa für die Bau- und Chemieindustrie laufe sehr stark, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage dürfte stark bleiben, bei gleichzeitig knapper werdenden Produktionskapazitäten der Branche. Zudem wolle Wacker die Produktion eventuell aufstocken.

Barclays hebt Telefonica Deutschland auf 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Telefonica Deutschland (Telefónica Deutschland) von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 4,10 auf 4,70 Euro angehoben. Die Maßnahmen der Netzwerk- und Markenintegration sollten sich in den kommenden zwölf Monaten auszahlen, einhergehend mit einer allmählichen Umsatzerholung, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Barclays senkt Metro AG auf 'Equal Weight' - Ziel 12,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Metro AG (METRO (St)) von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 21,00 auf 12,50 Euro gesenkt. Die Gewinndynamik des Lebensmittel-Einzelhändlers verschlechtere sich, begründete Analyst James Anstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Änderungen.

Goldman senkt Scout24 auf 'Neutral' - Ziel 44,10 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Scout24 von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 44,10 Euro belassen. Die Papiere des Betreibers von Online-Portalen hätten sich seit Jahresbeginn deutlich besser entwickelt als der Sektor, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus fundamentaler Sicht sei ihre Einschätzung jedoch unverändert positiv. Sowohl im Immobilien- als auch im Automobilgeschäft setze sich der Trend weg von Anzeigen in Printmedien und hin zu solchen im Internet fort.

Baader Bank startet Commerzbank mit 'Buy' - Ziel 13,50 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Commerzbank mit "Buy" und einem Kursziel von 13,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Markterwartungen sollten nach oben revidiert werden, wenn die Bank die Früchte ihrer unternehmensinternen Optimierungsmaßnahmen ernte oder wenn das Zinsniveau steige, schrieb Analyst Tomasz Grzelak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Institut dürfte zudem wie geplant seine Kosten senken können.

Kepler Cheuvreux startet DWS mit 'Buy' - Ziel 37,60 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat DWS (DWS (Deutsche Asset Management)) mit "Buy" und einem Kursziel von 37,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Börsengang der Deutsche-Bank-Tochter sei ein guter strategischer Schachzug gewesen, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das DWS-Geschäftsmodell habe sich trotz einer jahrelangen Unterkapitalisierung des Vermögensverwalters als krisenfest erwiesen. Die Aktie sei mit einem rund 30-prozentigen Abschlag zum Branchendurchschnitt derzeit attraktiv bewertet.

DZ Bank hebt fairen Wert für Vonovia auf 46 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) nach Zahlen zum ersten Quartal von 45,50 auf 46,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Immobilienkonzerns seien in etwa im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte revidierte seine Schätzungen für 2018 und die Folgejahre leicht nach oben.

NordLB senkt Ziel für Bayer auf 94 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen für das erste Quartal von 100 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Währungseffekte hätten dem Chemie- und Pharmakonzern den Jahresauftakt verdorben, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Folge davon sei der für das Gesamtjahr nach unten angepasste Ausblick.

Commerzbank hebt Ziel für Adidas auf 236 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für adidas nach Quartalszahlen von 228 auf 236 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller scheine Marktanteile zu gewinnen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer überarbeiteten Studie am Donnerstag. Mit seinen Produkten treffe das Unternehmen offeensichtlich den Geschmack der Verbraucher, bei einer gleichzeitig steigenden Profitabilität.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, Ismagilov / Shutterstock.com, Maxx-Studio / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com