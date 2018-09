Updates zu Bayer, BP, BHP, Scout24 und Vodafone

Warburg Research senkt Ziel für Bayer auf 85 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen für das zweite Quartal von 118 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Umsatz habe die Markterwartungen etwas übertroffen, das operative Ergebnis sie aber etwas verfehlt, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Jahresausblick inklusive Monsanto liege beim Umsatz über und beim operativen Gewinn auf dem Niveau der Schätzungen. Wegen der im Zuge des Monsanto-Kaufs gestiegenen Verschuldung, der Integrationskosten sowie der Rechtsrisiken habe er sein Bewertungsmodell angepasst.

Morgan Stanley hebt BP auf 'Overweight' und Ziel auf 695 Pence

NEW YORK - Morgan Stanley hat BP aus Bewertungsgründen von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 680 auf 695 Pence angehoben. Nach Kursverlusten in den vergangenen Monaten sei der Zukauf der Schieferöl- und Gasaktivitäten von BHP nun verdaut, schrieb Analyst Martijn Rats schreibin einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Inzwischen steche die Aktie unter den Platzhirschen der Ölkonzerne in Europa heraus, da sie die höchste Dividendenrendite biete. Zudem seien die erwarteten Steigerungen der freien Barmittelflüsse noch nicht ausreichend berücksichtigt.

Goldman senkt Ziel für Tele Columbus auf 2,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tele Columbus von 2,60 auf 2,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Gewinnwarnung des Kabelnetzbetreibers aus der Vorwoche sei schlimmer als erwartet gewesen, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies bestätige seine skeptische Einschätzung, dass das Unternehmen auf eigenständiger Basis scharfem operativen Gegenwind ausgesetzt sei. Seine noch neutrale Haltung begründet der Experte dagegen mit einigen Übernahmeszenarien. Tele Columbus könne ein attraktives Ziel sein, so der Experte mit Verweis auf den 29-Prozent-Anteil bei United Internet.

Equinet senkt Ziel für Bayer auf 96 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Bayer nach durchwachsenen Ergebnissen des zweiten Quartals von 118 auf 96 Euro gesenkt. Die Einstufung ließ Analyst Dennis Berzhanin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aber auf "Buy". Er riet dazu, "gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind". Größeren Anpassungsbedarf bei den Markterwartungen sieht der Experte nach dem Zwischenbericht nicht. Das Kursziel habe er an die aktuelle Situation angepasst. So sieht sich Bayer in den USA derzeit mit rechtlichem Gegenwind beim Pflanzenschutzmittel Glyphosat konfrontiert.

Deutsche Bank startet Scout24 mit 'Buy' - Ziel 56 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Papiere von Scout24 mit "Buy" und einem Kursziel von 56 Euro aufgenommen. Die Bewertung des Internetportal-Betreibers sei 2018 solide gestiegen, die Aktie sei im Branchenvergleich aber immer noch günstig, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger unterschätzten zudem den Wert des jüngst übernommenen Finanzportals Finanzcheck.

UBS hebt Ziel für Wirecard auf 220 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wirecard von 159 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke organische Wachstum von 25 Prozent im ersten Halbjahr 2018 dürfte sich in den kommenden beiden Jahren noch beschleunigen, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig sollten sinkende Integrationskosten die Profitabilität des Zahlungsabwicklers steigern. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020.

Bernstein hebt Vodafone auf 'Outperform' - Ziel 230 Pence

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vodafone (Vodafone Group) nach dem Kursrutsch der vergangenen Monate von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 210 auf 230 Pence angehoben. Angesichts der Kursverluste rechneten viele Investoren wohl schon mit einer Dividendenkürzung, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Briten hätten durchaus mit Problemen wie Wettbewerbsdruck in Südeuropa zu kämpfen, doch stehe Vodafone auch für einer Transformation. Die wertsteigernde, geplante Übernahme von Teilen von Liberty Global dürfte die Dividende sichern.

HSBC hebt Hugo Boss auf 'Buy' und Ziel auf 86 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat HUGO BOSS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 86 Euro angehoben. Der Modekonzern sei auf gutem Weg, ab dem zweiten Halbjahr 2018 wieder zu profitablem Wachstum zurückzukehren, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen des jüngsten Rücksetzers des Aktienkurses sei das Unternehmen mit einem 28-prozentigen Abschlag zum Branchendurchschnitt nun wieder attraktiv. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Gewinn je Aktie im laufenden Jahr leicht.

