Updates zu METRO, Merck, Fresenius Medical Care, Tele Columbus und Porsche

Commerzbank senkt Metro auf 'Hold' und Ziel auf 14,50 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Aktien von Metro (METRO (St)) nach einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 14,50 Euro gesenkt. Analyst Jürgen Elfers sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von der zweiten Kommunikationspanne des Handelskonzerns in weniger als einem Jahr. Das Vertrauen der Anleger dürfte sich damit verflüchtigt haben. Er kürzte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) im laufenden Geschäftsjahr und gehe nun vom schlimmsten Fall aus.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Airbus auf 100 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) vor Zahlen von 90 auf 100 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Zwar dürfte das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres wegen geringerer Auslieferungszahlen schwach ausgefallen sein, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Montag vorliegenden Studie. Am Gesamtjahresziel dürfte das jedoch nichts ändern.

Goldman hebt Ziel für Schneider Electric auf 83 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an den unerwartet starken Jahresauftakt der Franzosen an.

Goldman hebt Merck & Co auf 'Conv. Buy List' - Ziel 73 Dollar

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Merck & Co (Merck) auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Analyst Jami Rubin hob seine Einstufung in einer am Montag vorliegenden Studie von "Neutral" auf "Buy" und nahm das Kursziel von 63 auf 73 US-Dollar nach oben. Nach dem Jahrestreffen der US-Onkologen stockte er seine Schätzung für den Tumor-Antikörper Keytruda deutlich auf. Dies treibe die Umsatz- und Gewinnaussichten bis 2025 kräftig an.

DZ Bank senkt fairen Wert für FMC auf 98 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für FMC (Fresenius Medical Care) von 101 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Eckdaten des ersten Quartals seien schwach ausgefallen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnerwartungen daher leicht. Die Beteiligungsveräußerung sieht er indes positiv.

Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Tele Columbus - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Tele Columbus von 12,80 auf 10,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kabelnetzbetreiber komme mit der Integration von Pepcom und Primacom weiter nur zögerlich voran, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Synergieziel sei daher eine große Herausforderung.

Deutsche Bank hebt Ziel für Grenke auf 106 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für GRENKE von 103 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Leasingspezialist dürfte seinen starken Wachstumskurs fortsetzen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Das starke Neugeschäft im ersten Quartal unterstreiche diese Einschätzung.

SocGen hebt Ziel für Porsche auf 97 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Porsche SE (Porsche vz) von 84 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stephen Reitman folgte damit in einer am Montag vorliegenden Studie seiner jüngsten Kurszielanhebung für die Vorzugsaktien der Beteiligung VW. Porsche sei mit seinem Anteil von 52,2 Prozent an den Stammaktien der Wolfsburger eine gute Alternative für ein VW-Investment.

Berenberg hebt Ziel für Vonovia auf 49 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) nach einer Investorenveranstaltung von 47 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Geschäftsdynamik beim Immobilienkonzern halte an, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebniskennziffern (Ebit und FFO) für die Jahre 2018 bis 2020.

Baader Bank hebt Ziel für Adidas auf 240 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für adidas vor Zahlen zum ersten Quartal von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Sportartikelherstellers dürfte Gegenwind von Währungsseite verspürt haben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechne aber mit weiteren Fortschritten bei der Profitabilität und hob daraufhin seine Gewinnschätzungen je Aktie an.

Equinet senkt Koenig & Bauer auf 'Neutral' - Ziel 72 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Koenig & Bauer (KoenigBauer) von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 67 auf 72 Euro angehoben. Analyst Stefan Augustin zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zwar vorsichtig für das erste Quartal. Für den Rest des Jahres und 2019 bleibt er aber zuversichtlich.

