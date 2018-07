Updates zu PSA, Aareal Bank, ING Group, Airbus und Alphabet

DZ Bank hebt PSA auf 'Halten' und fairen Wert 21 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat PSA (Peugeot) nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 17 auf 21 Euro angehoben. Analyst Matthias Volkert resümierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein starkes Halbjahr des Autokonzerns. Überrascht habe insbesondere der positive Ergebnisbeitrag der Tochter Opel. Er hält die Aktie nun für fair bewertet.

Warburg senkt Aareal Bank auf 'Hold' und Ziel auf 42,50 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Aareal Bank vor Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 42,50 Euro gesenkt. Der Immobilienfinanzierer dürfte zwar ein solides operatives Vorsteuerergebnis vorlegen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch nach der im Branchenvergleich guten Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn erscheine das Potenzial bis zum neuen Kursziel begrenzt. Zudem hänge das weitere Gewinnwachstum stärker von Zukäufen ab - hier seien allerdings kaum Optionen in Sicht.

RBC senkt ING auf 'Sector Perform' - Ziel 14 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat ING (ING Group) von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 14,00 Euro gesenkt. Die Bank verfüge über eine gute Kapitalausstattung, wachse aus eigener Kraft robust und investiere weiterhin, doch seien die Markterwartungen in puncto Ertragswachstum, Kostenkontrolle und Kapitalentwicklung für das zweite Quartal sowie das Gesamtjahr 2018 schlicht immer noch zu hoch, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Goldman hebt Ziel für Airbus auf 119 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) vor Zahlen von 117 auf 119 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein gutes Auslieferungsvolumen und Margenverbesserungen beim A350 dürften das operative Ergebnis (Ebit) des Flugzeugbauers im zweiten Quartal angetrieben haben, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Verzögerungen mit Triebwerken bedeuteten aber, dass der Airbus-Konzern weniger A320neo ausliefern könne als er produziert habe.

Goldman hebt Ziel für Fraport auf 84 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Grund dafür seien die jüngsten Verkehrszahlen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Credit Suisse erhöht Ziel für Alphabet A-Aktie - 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie (Alphabet A (ex Google)) nach Zahlen von 1330 auf 1375 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Tochter Google habe ein qualitativ starkes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

JPMorgan hebt Ziel für Michelin auf 130 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) nach Halbjahreszahlen von 127 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Reifenherstellers habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Asumendi erhöhte seine Gewinnschätzungen in erster Linie infolge der jüngsten Zukäufe Fenner und Camso.

Morgan Stanley hebt Ziel für Philips auf 39 Euro - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Philips von 36 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Anhebung erfolge auf die gestiegenen Bewertungen der Vergleichsgruppe hin, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei werde Philips allerdings mit einem Abschlag von zehn Prozent zu den Wettbewerbern bewertet, um so die zurückhaltende Einschätzung zur Ergebnisqualität des Konzerns zu berücksichtigen.

CFRA senkt Ziel für UBS auf 17 Franken - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal von 18 auf 17 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate seien zwar besser als erwartet ausgefallen, beim Jahresausblick habe die Schweizer Großbank aber einen vorsichtigeren Ton angeschlagen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019.

JPMorgan senkt Ziel für RTL auf 80 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL von 81 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die europäischen Fernsehkonzerne seien günstig bewertet, die strukturellen Sorgen übertrieben, und die Chancen durch Fusionen und Übernahmen würden unterschätzt, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei RTL habe er indes die Schätzungen für die Werbeeinnahmen in Deutschland sowie das operative Ergebnis (Ebita) leicht gesenkt.

