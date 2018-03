Updates zu Gerresheimer, ElringKlinger, Deutsche Bank, Fresenius Medical Care und Volkswagen

Commerzbank senkt Gerresheimer auf 'Hold' und Ziel auf 68 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Gerresheimer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 77 auf 68 Euro gesenkt. Die Erholung des Spezialverpackungsherstellers verlaufe weniger kräftig als erwartet, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebitda) für das Geschäftsjahr 2017/18 reduziert.

Equinet senkt ElringKlinger auf 'Sell' und Ziel auf 10 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat ElringKlinger nach Jahreszahlen von "Reduce" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 12,40 auf 10,00 Euro gesenkt. Mit seinem Geschäftsbericht für 2017 habe der Autozulieferer auch einen enttäuschenden Ausblick auf 2018 geliefert, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognose (Ebit) für das laufende Jahr um 11 Prozent.

Kepler Cheuvreux hebt Freenet auf 'Hold' - Senkt Ziel auf 25 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat freenet von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 27 auf 25 Euro gesenkt. Der Mobilfunkanbieter kämpfe weiter mit strukturellen Herausforderungen, da das Kerngeschäft bestenfalls stabil bleiben dürfte, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das TV-Segment biete allerdings eine Wachstumsoption und die günstige Bewertung sichere die Aktie nach unten ab.

CFRA senkt Ziel für Deutsche Bank auf 10,50 Euro - 'Sell'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Deutsche Bank von 13,00 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Mit der Medien zufolge angelaufenen Suche nach einem Nachfolger für Unternehmenschef John Cryan verstärke sich die Unsicherheit bezüglich der künftigen Ausrichtung der Bank, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es dürfte schwierig werden, geeignete Kandidaten zu finden.

Barclays senkt Ziel für Allianz SE auf 203 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz SE (Allianz) von 205 auf 203 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Versicherungsbranche befinde sich an einem Scheideweg, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Gewinnwachstum sei zwar begrenzt, aber die Unternehmen hätten in den vergangenen Jahren ihre Kapitalstrukturen angepasst und sich auf eine Umpositionierung und Rationalisierung ihrer Geschäftsmodelle fokussiert.

JPMorgan hebt Ziel für FMC auf 96,10 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) von 95,60 auf 96,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Dialysespezialisten hätten zuletzt deutlich nachgegeben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun ergebe sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit.

Goldman senkt Ziel für BMW auf 84 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 85 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Autobauer werde im laufenden Jahr mit steigenden Kosten zu kämpfen haben, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte das operative Ergebnis (Ebit) des Kerngeschäfts 2018 um rund 5 Prozent sinken lassen.

Goldman senkt Ziel für Volkswagen-Vorzüge (VW) - 'Conviction Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien (Volkswagen (VW) vz) (VW) von 250 auf 241 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Eine erwartet gute Ergebnisdynamik sowie eine solide Kostenkontrolle dürften die positive Entwicklung des Free Cashflow in den kommenden Jahren beschleunigen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere negative Währungseffekte und seine reduzierten Gewinnprognosen (Ebit) für den Zeitraum 2018 bis 2022.

Warburg Research hebt Ziel für K+S auf 24,60 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S (K+S) von 23,00 auf 24,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aussichten für eine deutliche Besserung der Kali- und Magnesium-Aktivitäten im laufenden Jahr seien gut, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings dürften auch 2018 negative Währungseffekte die erwartete Erholung des Düngemittelkonzerns bremsen.

Independent senkt Ziel für Nordex auf 7,50 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Nordex nach endgültigen Jahreszahlen von 8,30 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Geschäftsbericht für 2017 habe die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erstmals veröffentlichte Nettoergebnis des Herstellers von Windkraftanlagen sei aber deutlich schwächer als von ihm erwartet ausgefallen. Er revidierte seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2018 und 2019 deutlich nach unten.

