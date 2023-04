dpa-AFX Überblick: AUTOMOBIL-INDUSTRIE vom 13.04.2023

Autozulieferer Hella startet mit Umsatzsprung ins Jahr - China verhalten

LIPPSTADT - Der Scheinwerferspezialist Hella (HELLA GmbHCo) hat seine Geschäfte im ersten Quartal trotz einer gehemmten Entwicklung in China deutlich ausbauen können. Der Umsatz kletterte in den Monaten Januar bis März im Jahresvergleich um über 14 Prozent auf rund 2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen in Lippstadt mitteilte. Alle Sparten entwickelten sich dem Unternehmen zufolge gut, vor allem die Geschäfte des größten Segments rund ums Licht legten dank gestiegener Produktion in der Autoindustrie kräftig zu. "Wir konnten somit die Wachstumsdynamik des Vorjahres in das Geschäftsjahr 2023 hinein übertragen, auch wenn sich der Markt in China wie erwartet verhalten entwickelt hat", sagte Unternehmenschef Michel Favre. Angaben zum Ergebnis machte Hella zunächst nicht, die vollständigen Quartalszahlen legen die Westfalen am 27. April vor.

Zulieferer ZF deckt sich langfristig mit Chips ein

FRIEDRICHSHAFEN - Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen hat einen langfristigen Vertrag mit dem Chiphersteller STMicroelectronics geschlossen, um die Versorgung mit Halbleitern zu sichern. Damit könne das Stiftungsunternehmen Kundenaufträge im Bereich der Elektromobilität mit einem Volumen von mehr als 30 Milliarden Euro bis 2030 zuverlässig erfüllen, teilte ZF-Vorstandsmitglied Stephan von Schuckmann am Donnerstag mit. Ein genaues Auftragsvolumen wurde nicht genannt.

Bauarbeiten für Fabrik von Daimler Truck in Halberstadt begonnen

HALBERSTADT - Die ersten Bauarbeiten für die geplante Ersatzteil-Fabrik von Daimler Truck in Halberstadt haben begonnen. Das zuständige Bauunternehmen habe planmäßig mit den Erdarbeiten anfangen können, sagte der Landrat des Landkreises Harz, Thomas Balcerowski (CDU), am Donnerstag. Im August solle der Spatenstich für die Werkhallen erfolgen. Vor zwei Wochen seien die archäologischen Arbeiten größtenteils abgeschlossen worden.

