dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 01.04.2025 - 17.00 Uhr

USA: ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie sinkt stärker als erwartet

TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im März stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 1,3 Punkte auf 49,0 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 49,5 Punkte gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

ROUNDUP: Inflation in der Eurozone schwächt sich weiter ab

LUXEMBURG/FRANKFURT - Kurz vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank schwächt sich die Inflation in der Eurozone ab. Die Teuerungsrate ging im März auf 2,2 Prozent zurück nach 2,3 Prozent im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Es ist schon der zweite Rückgang der Teuerung in Folge.

ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung verbessert sich dritten Monat in Folge

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im März weiter verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 48,6 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Umfrage mitteilte. Es ist der dritte Anstieg des Stimmungsindikators in Folge. Allerdings wurde die erste Schätzung von 48,7 Punkten geringfügig nach unten revidiert.

Wer­bung Wer­bung

Eurozone: Arbeitslosenquote fällt auf Rekordtief

LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote im Februar auf ein Rekordtief gefallen. Sie sank in den 20 Euro-Staaten auf 6,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 hatte die Quote nicht niedriger gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote von 6,2 Prozent erwartet. Im entsprechenden Vorjahresmonat hatte sie noch bei 6,5 Prozent gelegen.

ROUNDUP: Habeck auf Hannover Messe: Europa muss Ellenbogen ausfahren

HANNOVER - Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht dem Ende seiner Amtszeit mit Wehmut entgegen. "Ein bisschen Abschiedsschmerz ist ja dabei", sagte er auf Hannover Messe. "Weil es wohl erst mal meine letzte Hannover-Messe sein wird", sagte der Grünen-Politiker mit Blick auf das bevorstehende Ende seiner Amtszeit nach der verlorenen Bundestagswahl im Februar.

Wer­bung Wer­bung

ROUNDUP 2/DGB-Chefin: Keine Rechentricks bei der Rente

BERLIN - DGB-Chefin Yasmin Fahimi warnt vor "Rechentricks" bei der Sicherung des Rentenniveaus. "Wer herzzerreißende Worte für die Anerkennung der Leistungen aller Mütter findet, sollte nicht zugleich eine Rentenkürzung für alle zukünftigen Rentnerinnen und Rentner vorschlagen", sagte Fahimi der Deutschen Presse-Agentur. Auch die amtierende Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek kündigte Widerstand gegen Einschnitte bei der Rente an.

Schweizer sperren mehr russische Vermögenswerte

BERN - Die Schweiz hat zusätzliche russische Vermögenswerte gesperrt. Der Wert liege aktuell bei 7,4 Milliarden Franken (7,75 Mrd. Euro), um 1,6 Milliarden Franken mehr als vor einem Jahr, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft mit.

Von der Leyen: Neue US-Zölle werden Pharmaindustrie treffen

STRASSBURG - Die USA werden nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch Sonderzölle auf die Einfuhr von Halbleitern, Pharmazeutika und Holz erheben.

Ukraine erhält 3,5 Milliarden Euro von der EU

KIEW - Die Ukraine hat weitere 3,5 Milliarden Euro von der Europäischen Union erhalten. "Diese Gelder helfen uns, die makroökonomische Stabilität zu erhalten", schrieb Ministerpräsident Denys Schmyhal bei Telegram. Einer Mitteilung zufolge handelt es sich bei der Überweisung um 3,1 Milliarden Euro an ermäßigten Krediten, 400 Millionen Euro sind Zuschüsse. Die Tranche sei Teil des bis 2027 geplanten Unterstützungsprogramms Ukraine Facility über insgesamt 50 Milliarden Euro. 2024 hatte die Ukraine daraus bereits 16 Milliarden Euro erhalten.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl