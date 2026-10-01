dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 01.10.2026 - 17.00 Uhr

01.10.26 17:04 Uhr

USA: ISM-Industriestimmung trübt sich unerwartet ein

TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im September unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,1 Punkte auf 54,5 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Donnerstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 55 Punkte gerechnet.

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USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert knapp unter 200.000

WASHINGTON - In den USA bleibt die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter knapp unter 200.000. In der vergangenen Woche gingen die Hilfsanträge um 1.000 auf 197.000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 200.000 Anträgen gerechnet.

ROUNDUP: Industriestimmung der Eurozone steigt auf besten Wert seit 2022

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat im September den besten Wert seit über vier Jahren erreicht. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg um 0,2 Punkte auf 52,9 Punkte, wie S&P Global am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Mai 2022.

Eurozone: Arbeitslosenquote verharrt auf 6,4 Prozent

LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im August stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Die Arbeitslosigkeit bleibt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Im August 2025 hatte die Quote bei 6,3 Prozent gelegen.

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Großbritannien: Industriestimmung hellt sich etwas auf

LONDON - Die Stimmung in den Industriebetrieben Großbritanniens hat sich im September leicht verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 51,9 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung von 52,0 Punkten erwartet.

Schweiz: Inflation klettert auf 1 Prozent

NEUENBURG - Die Inflation in der Schweiz ist im September gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 1,0 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im August hatte die Inflationsrate bei 0,8 Prozent gelegen.

ROUNDUP 6: Tankrabatt: An der Zapfsäule purzeln die Preise

MÜNCHEN/BERLIN - Der Tankrabatt hat für schnell sinkende Preise und rege besuchte Tankstellen gesorgt. Schon um Mitternacht hatten die Preise schlagartig nachgegeben. Bis zum Vormittag stieg der Preisunterschied im Vergleich zu den jeweils gleichen Zeitpunkten des Mittwochs weiter an und lag nur noch wenige Cent unter der Höhe des Steuerrabatts von 16,7 Cent. Das lockte offenbar viele Autofahrer an die Zapfsäulen - kurz vor dem üblichen Preissprung zur Mittagszeit waren Tankstellen oft gut besucht. An außergewöhnlich günstigen bildeten sich sogar Schlangen.

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ROUNDUP 2: Kanzleramt stoppt vorerst Klingbeils Zuckersteuer

BERLIN - Das Bundeskanzleramt stoppt vorerst den Entwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zur Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen, zuvor hatte die "Bild" berichtet.

ROUNDUP: Angst vor höheren Lebenshaltungskosten deutlich gestiegen

BERLIN - Ob beim Einkauf, bei der Miete oder bei anderen Ausgaben des Alltags: Viele Menschen in Deutschland sorgen sich, dass das Leben teurer wird. Fast sechs von zehn Menschen haben laut einer repräsentativen Befragung große Angst davor, dass die Lebenshaltungskosten steigen, wie die Ergebnisse der Langzeitstudie "Die Ängste der Deutschen" zeigen, die in Berlin vorgestellt wurde.

Ifo: Elektroindustrie wird zur 'Konjunkturlokomotive'

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Elektroindustrie ist prächtig. Das Geschäftsklima für die Branche ist im September erneut gestiegen - um 8,3 Punkte auf 24,8, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilt. Das ist der beste Wert seit Jahren. Insbesondere die aktuelle Geschäftslage wird besser eingeschätzt. Der Wert sprang um 14 Punkte auf 29. Auch die Geschäftserwartungen verbesserten sich, allerdings nicht ganz so stark.

Südkorea erzielt dank KI-Nachfrage historischen Exportrekord

SEOUL - Südkoreas Exporte haben im September dank der weltweit anhaltenden KI-Nachfrage einen historischen Rekord erreicht. So sind die Warenausfuhren auf insgesamt 120,9 Milliarden US-Dollar gestiegen, ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 83,5 Prozent. Ausschlaggebend war dabei die extrem starke Entwicklung im Halbleitersektor: Chip-Exporte stiegen im September erstmals über die Marke von 60 Milliarden Dollar - und machen derzeit rund die Hälfte der gesamten Exporte des Landes aus.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jkr