dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 02.01.2024 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Industriestimmung hellt sich überraschend etwas auf

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Dezember unerwartet etwas weiter aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Monatsvergleich um 0,2 Punkte auf 44,4 Zähler, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Analysten hatten im Schnitt damit gerechnet, dass das vorläufige Ergebnis von 44,2 Zählern bestätigt wird.

USA: Bauausgaben legen weniger zu als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben im November weniger als erwartet gestiegen. Sie seien um 0,4 Prozent geklettert, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet. Allerdings wurde der Anstieg im Oktober von 0,6 auf 1,2 Prozent nach oben revidiert.

Schweiz schafft Zölle auf Industriegüter ab

BERN - Zur Entlastung der Wirtschaft und zur Senkung der hohen Verbraucherpreise hat die Schweiz seit Jahresbeginn Zölle auf importierte Industriewaren abgeschafft. Damit verzichtet das Land auf etwa 600 Millionen Schweizer Franken (644 Mio Euro) an jährlichen Einnahmen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) am Dienstag in Bern mitteilte. Die Aufhebung betrifft nicht nur Konsumprodukte, sondern auch Rohstoffe, Halbfabrikate und Maschinen. Zölle auf Agrarprodukte bleiben jedoch bestehen.

Großbritannien: Industriestimmung trübt sich stärker ein als erwartet

LONDON - Die Lage in der britischen Industrie hat sich zum Ende des vergangenen Jahres wieder verschlechtert. Im Dezember sank der Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben um 1,0 Punkte auf 46,2 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Zuvor war der Indexwert drei Monate in Folge gestiegen und hatte im November den höchsten Stand seit sieben Monaten erreicht.

Eurozone: Geldmenge sinkt fünften Monat in Folge

FRANKFURT - Die Konjunkturschwäche im Euroraum lastet weiter auf der Entwicklung der Geldmenge. Die breit gefasste Geldmenge M3 ist im November zum Vorjahresmonat den fünften Monat in Folge gesunken. Sie ging um 0,9 Prozent zurück, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Bankanalysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet.

China: Caixin-Industriestimmung gestiegen - Kontrast zu staatlichen Daten

PEKING - Die Lage in chinesischen Industriebetrieben hat sich Ende des vergangenen Jahres überraschend verbessert. Der Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager des Wirtschaftsmagazins "Caixin" ist weiter über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen, was deutlich tristeren staatlichen Daten vom Sonntag gegenübersteht. Die Caixin-Kennzahl legte auf 50,8 Zähler zu, von zuvor 50,7 Punkten, wie Caixin am Dienstag mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit vergangenen August. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen Rückgang auf 50,3 Punkte erwartet.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl