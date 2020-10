dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 02.10.2020 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 6: Donald Trump positiv auf Coronavirus getestet - Vize Pence negativ

WASHINGTON - Weniger als fünf Wochen vor der US-Präsidentenwahl haben sich Amtsinhaber Donald Trump und First Lady Melania mit dem Coronavirus angesteckt. Donald Trump muss seine Amtsgeschäfte nun in Quarantäne im Weißen Haus führen. Seine Wahlkampfauftritte - bei denen der 74-jährige Republikaner regelmäßig ohne Schutzmaske aufgetreten ist - liegen auf Eis.

ROUNDUP 2: Kommt der digitale Euro? Europas Währungshüter beginnen Testphase

FRANKFURT - Europas Währungshüter treiben ihre Arbeiten an einer digitalen Version des Euro voran. In den nächsten Wochen sollen interne Tests mit einer Digitalwährung beginnen - zeitgleich mit einer öffentlichen Befragung von Bürgern sowie Fachleuten aus Wissenschaft und Finanzsektor zum Für und Wider ab dem 12. Oktober. Gegen Mitte 2021 will die Zentralbank dann über den Start eines digitalen Euro-Projekts entscheiden. Andere Notenbanken sind bei dem Thema bereits weiter.

ROUNDUP/Brexit: Von der Leyen will Verhandlungen intensivieren

BRÜSSEL - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Verhandlungen über einen Handelspakt mit Großbritannien auf den letzten Metern noch einmal intensivieren. "Wir wollen einen Deal", sagte die 61-Jährige am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Dies sei vor allem in der Corona-Krise und mit einem so engen Nachbarland wünschenswert - allerdings nicht zu jedem Preis.

ROUNDUP 2: US-Arbeitsmarkt setzt Corona-Erholung verlangsamt fort

WASHINGTON - Der US-Arbeitsmarkt hat sich im September weiter von seinem schweren Einbruch in der Corona-Krise erholt. Die Arbeitslosigkeit ging deutlich zurück, die Beschäftigung stieg weiter. Auch die Löhne legten etwas zu. Unter dem Strich deutet der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung jedoch auf ein abnehmendes Erholungstempo hin.

USA: Konsumklima der Uni Michigan hellt sich weiter auf

MICHIGAN - Das Konsumklima in den USA hat sich im September weiter aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen stieg gegenüber dem Vormonat um 6,3 Punkte auf 80,4 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Erstschätzung wurde leicht angehoben. Analysten hatten im Schnitt mit 79,0 Punkten gerechnet. Sowohl die Bewertung der aktuelle Lage als auch die Erwartungen hellten sich auf.

USA: Industrieaufträge steigen etwas schwächer als erwartet

WASHINGTON - Die Aufträge an US-Industrieunternehmen sind im August zwar gestiegen, allerdings etwas schwächer als erwartet. Die Betriebe erhielten 0,7 Prozent mehr Bestellungen als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 0,9 Prozent gerechnet. Ohne Transportgüter stiegen die Aufträge ebenfalls um 0,7 Prozent.

ROUNDUP: Merkel vertritt Macron bei EU-Gipfel - Kritik in Frankreich

BRÜSSEL/PARIS - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vertreten lassen - und dafür in der Heimat Kritik aus der Opposition geerntet. Der prominente Linksaußenpolitiker Jean-Luc Mélenchon nannte Macron einen "Deserteur" und fragte via Twitter: "Ist Frankreich aufgelöst?" Kritik kam auch vom Rechtsaußenpolitiker und EU-Skeptiker Nicolas Dupont-Aignan.

ROUNDUP 2: EU-Gipfel zu China ohne Xi am 16. November in Berlin

BRÜSSEL - Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen sich am 16. November zu einem Sondergipfel zur China-Politik in Berlin treffen. Der Termin wurde am Freitag während des EU-Gipfels in Brüssel auf der offiziellen EU-Agenda veröffentlicht. EU-Diplomaten stellten klar, dass es dabei um Beratungen über China und nicht mit China gehe. Der chinesische Präsident Xi Jinping soll also offensichtlich nicht teilnehmen.

ROUNDUP: Starke EU auf der Weltbühne? Ratschef treibt Grundsatzdebatte voran

BRÜSSEL - Nach der mühsamen Einigung in der Türkei-Politik und auf Belarus-Sanktionen haben die EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag beraten, wie Europa wirtschaftlich stärker und eigenständiger werden kann. Thema für Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen war dabei zuerst der gemeinsame Kampf gegen die Corona-Krise und ihre Folgen, wie es aus EU-Kreisen hieß.

Ungarn verzeichnet Rekord an Corona-Neuinfektionen

BUDAPEST - In Ungarn haben die Behörden am Freitag einen Rekordwert an neuen Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. In den vergangenen 24 Stunden sei bei 1322 Menschen das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte der Krisenstab der ungarischen Regierung mit. Seit mehr als zwei Wochen wurden in dem Zehn-Millionen-Einwohner-Land täglich jeweils zwischen 700 und 1000 Neuinfektionen registriert.

Polen verzeichnet erneut so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie

WARSCHAU - Den zweiten Tag in Folge hat Polen so viele neue Corona-Fälle registriert wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Am Freitag verzeichneten die Behörden 2292 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, wie das Gesundheitsministerium in Warschau mitteilte. Der Schwerpunkt lag mit 282 Fällen in Kleinpolen im Süden des Landes, aber auch die Region um die Hauptstadt Warschau (246) und Pommern im Westen (228) waren stark betroffen. Erst am Donnerstag wurde der bisherige Rekortwert erfasst, er betrug 1967 Neuinfektionen.

Eurozone: Verbraucherpreise sinken noch stärker

LUXEMBURG - Der Abwärtsdruck auf das Preisniveau in der Eurozone wird stärker. Gegenüber dem Vorjahresmonat seien die Verbraucherpreise im September um 0,3 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Analysten hatten im Schnitt mit einer Rate wie im Vormonat von minus 0,2 Prozent gerechnet.

Eurozone: Sparquote steigt in Corona-Krise auf Rekordhoch

LUXEMBURG - Die privaten Haushalte im Euroraum haben in der Corona-Krise ihren Konsum scharf zurückgefahren und extrem viel gespart. Die Sparquote sei im zweiten Quartal auf ein Rekordhoch von 24,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1999. Im ersten Quartal hatte die Quote noch 16,6 Prozent betragen. Der Wert gibt an, welchen Teil ihres Einkommens die Haushalte zurücklegen.

GESAMT-ROUNDUP: EU einig bei Belarus-Sanktionen - Türkei-Politik-Kompromiss

BRÜSSEL - Nach wochenlanger Blockade hat die Europäische Union doch noch Sanktionen gegen die Verantwortlichen für Wahlbetrug und Gewalt in Belarus auf den Weg gebracht. Zypern zog in der Nacht zum Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel sein Veto zurück und erhielt dafür Zugeständnisse mit Blick auf den Rivalen Türkei: Die EU droht weiter mit Sanktionen gegen Ankara. Gleichwohl sucht sie auch den Dialog. Dafür hatte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel geworben.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/bgf