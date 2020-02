dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 03.02.2020 - 17.10 Uhr

USA: Industrie-Stimmung steigt erstmals seit Juli wieder über Expansionsschwelle

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich zu Beginn des Jahres ein Stück weit aufgehellt und ist wieder über die Expansionsschwelle gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex ISM legte im Januar von 47,8 Punkten im Vormonat auf 50,9 Zähler zu, wie das Institute for Supply Management am Montag in Washington mitteilte. Mit der Verbesserung liegt ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe erstmals seit dem vergangenen Juli wieder über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

USA: Bauausgaben sinken erstmals seit Juni 2019

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben im Dezember überraschend gefallen. Gegenüber dem Vormonat gingen sie um 0,2 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Es ist der erste Rückgang im Monatsvergleich seit dem vergangenen Juni. Analysten hatten hingegen mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet.

VIRUS/Kreise: Chinas Führung prüft niedrigeres Wachstumsziel

PEKING - Die politische Führung Chinas prüft angesichts der Coronavirus-Krise informierten Kreisen zufolge ein weniger ambitioniertes Wachstumsziel für die Wirtschaft des Landes. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag mit Bezug auf mit der Debatte vertraute Personen. Es seien jedoch noch keine Entscheidungen gefallen.

China: Industriestimmung fällt auf Fünfmonatstief - Caixin

PEKING - Die Stimmung in den kleinen und mittelgroßen Industriebetrieben Chinas hat sich zu Jahresbeginn eingetrübt. Nach Angaben des Wirtschaftsmagazins Caixin, das den Indikator erhebt, fiel die Kennzahl zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 51,1 Zähler. Das ist der tiefste Stand seit fünf Monaten. Analysten hatten eine geringfügig stärkere Eintrübung auf 51,0 Punkte erwartet. Mit mehr als 50 Punkten deutet die Umfrage immer noch Wachstum an.

Chinas Notenbank senkt Zinssatz für kurzfristige Repo-Geschäfte

PEKING/FRANKFURT - Die chinesische Notenbank greift dem Finanzsystems des Landes wegen der Coronavirus-Krise neben einer Geldspritze auch mit einer begrenzten Zinssenkung unter die Arme. Der Zinssatz für Repogeschäfte mit einer Laufzeit von sieben Tagen, mit dem die Geschäftsbanken des Landes mit Zentralbankgeld versorgt werden, sei um 0,10 Prozentpunkte auf 2,40 Prozent gesenkt worden, teilte die People's Bank of China am Montag mit. Der Zins für 14-tägige Geschäfte wurde auf 2,55 Prozent festgelegt.

ROUNDUP: Industriestimmung in der Eurozone hellt sich spürbar auf

LONDON - Die Industriestimmung in der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn spürbar aufgehellt. Der vom Institut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg im Januar gegenüber dem Vormonat um 1,6 Punkte auf 47,9 Zähler, wie Markit am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde damit leicht angehoben. Der jetzige Stand ist der höchste seit April vergangenen Jahres. Allerdings liegt der Indikator weiter unter der Wachstumsgrenze von 50 Punkten.

ROUNDUP: Johnson droht mit hartem Bruch nach Brexit-Übergangsphase

LONDON/BRÜSSEL - Vor den Gesprächen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien scheint die Kluft zwischen beiden Seiten größer zu werden. Der britische Premierminister Boris Johnson drohte am Montag in London mit einem harten Bruch nach der Brexit-Übergangsphase Ende dieses Jahres. Auch EU-Chefunterhändler Michel Barnier schloss ein solches Szenario nicht aus. Doch sagte er auch, ein ehrgeiziges Freihandelsabkommen beider Seiten sei in der kurzen Frist sehr wohl möglich.

Großbritannien: Industriestimmung hellt sich deutlich auf

LONDON - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich zu Jahresbeginn spürbar aufgehellt. Der Indikator des Forschungsinstituts Markit erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 2,5 Punkte auf 50,0 Zähler, wie Markit am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der höchste Stand seit vergangenen April. Eine erste Erhebung wurde leicht nach oben korrigiert. Analysten hatten dagegen eine Bestätigung erwartet.

Handelsverband HDE: Verbraucherstimmung weiter auf niedrigem Niveau

BERLIN - Viele Verbraucher in Deutschland halten sich zu Jahresbeginn aus Skepsis über die wirtschaftliche Entwicklung weiter zurück. "Viele bauen deshalb eher ein Finanzpolster auf, um für etwaige finanziell angespannte Phasen im Laufe des Jahres gerüstet zu sein", teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Montag mit. Deutliche Impulse des privaten Konsums auf die Gesamtwirtschaft seien in den kommenden Monaten deshalb nicht zu erwarten.

Merkel für 'faire Beziehungen' zwischen Handel und Landwirten

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Handel zu fairen Geschäftsbeziehungen zu den Landwirten aufgerufen. Es gebe ein gemeinsames Interesse an einer starken regionalen Versorgung, sagte sie am Montag bei einem Treffen mit Vertretern des Einzelhandels und der Ernährungsindustrie im Kanzleramt in Berlin. Dabei ziele die Politik nicht auf staatlich verordnete Mindestpreise, sondern auf "faire Beziehungen" zwischen den verschiedenen Akteuren im Markt. Es gehe darum, gute Lebensmittel zu verkaufen und dafür zu sorgen, dass Landwirte "auskömmlich" ihr Geld verdienten, sagte Merkel.

