dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 03.07.2026 - 17.15 Uhr

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ROUNDUP 2: Koalition will mit Reformpaket Wirtschaft aus Krise holen

BERLIN - Vertreter der schwarz-roten Koalition verteidigen ihre Reformpläne gegen Kritik - und hoffen auf Wirtschaftswachstum. "Ich bin davon überzeugt, dass die Summe dieser Maßnahmen uns letztlich wieder auf einen Wachstumspfad zurückführt", sagte Kanzleramtschef Thorsten Frei im "Frühstart" von RTL und ntv.

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ROUNDUP/Ökonomen: Reformpaket zu wenig

MÜNCHEN - Das geplante Reformpaket der Bundesregierung wird nach übereinstimmender Einschätzung führender Ökonomen nicht ausreichen, um die deutsche Wirtschaft aus der jahrelangen Dauerkrise zu führen. Dafür wären weitergehende Schritte erforderlich, heißt es beim Ifo-Institut in München, dem DIW in Berlin, dem ZEW Mannheim und dem Kiel Institut für Weltwirtschaft.

Lagarde schliesst einen vorzeitigen Rücktritt als EZB-Chefin nicht aus

PARIS - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat einen vorzeitigen Rücktritt von ihrem Amt mit Verweis auf die französischen Präsidentschaftswahlen nicht ausgeschlossen. "Das ist möglich", sagte sie der französischen Wirtschaftszeitung "Les Echos" auf die Frage, ob dies eine Option sei, falls die Unsicherheit nachlasse. "Ich glaube, dass in der französischen Präsidentschaftsdebatte eine europäische Stimme zu hören sein muss."

ROUNDUP/Eurozone: Stimmung der Dienstleister steigt stärker als erwartet

LONDON - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Juni stärker als erwartet verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 1,7 Punkte auf 49,4 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 48,9 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

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Großbritannien: Dienstleistungsstimmung trübt sich im Juni ein

LONDON - Die Stimmung der Dienstleister in Großbritannien hat sich im Juni eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 48,8 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt so erwartet. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang auf 48,7 Punkte ermittelt worden.

IAB-Forscher: Befristung gibt nötige Flexibilität

NÜRNBERG - Der Wirtschaftswissenschaftler Enzo Weber hat die im Zuge der Sozialstaatsreformen geplante Möglichkeit einer längeren Befristung von Arbeitsverhältnissen begrüßt. "Wir haben zu wenig Risikoinvestitionen, wir schaffen zu wenige neue Stellen", sagte der Arbeitsmarktforscher vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg der Deutschen Presse-Agentur. Die Gefahr sei dann, dass Investitionen aus Vorsicht gar nicht erst getätigt werden.

ROUNDUP: Litauen will Atomwaffen-Verbot kippen - Merz respektiert das

BERLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die geplante Aufhebung des Verbots einer Stationierung von Atomwaffen in Litauen "mit Respekt zur Kenntnis" genommen. "Das ist zunächst einmal eine Entscheidung der Politik in Litauen. Es zeigt aber auch zugleich, wie in diesem Land die Bedrohung aus Russland ernst genommen wird und wie das Land bereit ist, sich auch in dieser Hinsicht zu verteidigen", sagte der CDU-Politiker nach einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der baltischen Länder in Berlin.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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