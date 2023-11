dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 03.11.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP/ US-Arbeitsmarkt schwächt sich ab - Druck auf Fed wird weniger

WASHINGTON - Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich im Oktober überraschend deutlich abgeschwächt. So ging der Beschäftigungsaufbau stark zurück, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg etwas an und die Lohnentwicklung schwächte sich ab. Eine weitere Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed wird laut Ökonomen immer unwahrscheinlicher.

USA: Stimmung unter Dienstleistern trübt sich stärker als erwartet ein

TEMPE - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Oktober stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 1,8 Punkte auf 51,8 Zähler, wie das Institut am Freitag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 53,0 Punkte gerechnet.

Lindner: Schuldenbremse zwingt Politik zu 'wirklicher Verantwortung'

BERLIN - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat erneut auf die Einhaltung der Schuldenbremse gepocht. "Die Schuldenbremse hat eine höhere Weisheit", schrieb der FDP-Politiker am Freitag in einem Gastbeitrag für den "Spiegel". "Sie zwingt politische Entscheiderinnen und Entscheider zu wirklicher Verantwortung. Jedem alles immer zu versprechen - das erlaubt sie nicht."

Deutschland und Großbritannien vertiefen Kooperation bei Energie

LONDON - Deutschland und Großbritannien wollen ihre Zusammenarbeit im Energiebereich vertiefen. Geplant sind Stromkabel zwischen Großbritannien und der deutschen Nordseeküste, wie aus einer Erklärung hervorgeht. Sie wurde am Freitag in London von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) und der britischen Energieministerin Claire Coutinho unterzeichnet, wie aus Delegationskreisen verlautete. Zuerst hatte das Medienportal "Pioneer" darüber berichtet.

ROUNDUP/ Schwacher September: 'Der deutsche Außenhandel leidet'

WIESBADEN - Die lahmende Weltkonjunktur und geopolitische Konflikte belasten die Geschäfte der deutschen Exportunternehmen. Die Ausfuhr von Waren "Made in Germany" sank nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im September sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch zum Vorjahresmonat. "Der deutsche Außenhandel leidet. Die konjunkturellen Schwierigkeiten belasten die Unternehmen und sorgen für schlechte Stimmung", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, am Freitag.

Großbritannien: Unternehmensstimmung verbessert sich etwas stärker als gedacht

LONDON - Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im Oktober etwas stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global legte im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 48,7 Punkte zu, wie S&P am Freitag in London auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung von 48,6 Punkten erwartet. Der Indikator bleibt aber weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert damit eine Schrumpfung der Wirtschaft.

Eurozone : Arbeitslosenquote steigt leicht an

LUXEMBURG - Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist von historisch niedrigem Niveau aus leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg im September im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel mit einer unveränderten Quote von 6,4 Prozent gerechnet - niedriger war sie in der Eurozone nie gewesen.

Frankreich: Industrie produziert erneut weniger

PARIS - Die Industrieunternehmen in Frankreich haben im September erneut weniger produziert. Gegenüber dem Vormonat ging die Gesamtproduktion um 0,5 Prozent zurück, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Der Rückgang folgte auf ein Minus von 0,1 Prozent im Vormonat.

