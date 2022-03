dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 04.03.2022 - 17.00 Uhr

Deutschland: Export trotz Bremsspuren weiter auf Erholungskurs

WIESBADEN - Der deutsche Export ist zu Jahresanfang trotz Bremsspuren auf Erholungskurs geblieben. Im Januar wurden Waren im Wert von 116,9 Milliarden Euro ins Ausland geliefert. Das waren 7,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Importe stiegen um 22,1 Prozent auf 107,5 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vormonat sanken die Exporte kalender- und saisonbereinigt allerdings um 2,8 Prozent und die Importe um 4,2 Prozent.

GESAMT-ROUNDUP 5: Sorge nach Brand auf ukrainischem AKW-Gelände

KIEW/BERLIN - Am Tag neun des russischen Angriffs auf die Ukraine hat ein nach Kämpfen ausgebrochenes Feuer an Europas größtem Atomkraftwerk die Welt in noch mehr Sorgen versetzt. Beide Seiten versicherten, es sei bei dem inzwischen gelöschten Brand keine Radioaktivität ausgetreten. Der britische Premier Boris Johnson sprach von einer direkten Gefährdung der Sicherheit ganz Europas und will eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates erreichen.

ROUNDUP: US-Arbeitsmarkt setzt Erholung im Februar fort

WASHINGTON - Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Februar in einem schwierigen Umfeld weiter erholt. Die Arbeitslosigkeit ging spürbar zurück, die Wirtschaft schuf deutlich mehr Arbeitsplätze als erwartet. Positiv dürfte die US-Notenbank zur Kenntnis nehmen, dass sich die Lohnentwicklung von hohem Niveau aus abgeschwächt hat. Analysten rechnen derzeit mit einer ersten Zinserhöhung der Fed in der Pandemie im März.

Scholz fordert Putin zur Einstellung der Kampfhandlungen auf

BERLIN - Bundeskanzler Olaf Scholz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem einstündigen Telefonat zur sofortigen Einstellung aller Kampfhandlungen in der Ukraine aufgefordert. Außerdem verlangte der SPD-Politiker, Zugang für humanitäre Hilfe in den umkämpften Gebieten zuzulassen, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit anschließend mitteilte. Putin habe den Bundeskanzler darüber informiert, dass Russland eine dritte Gesprächsrunde mit der Ukraine für dieses Wochenende vorgesehen habe. Beide hätten vereinbart, "zeitnah" weitere Gespräche zu führen.

Putin warnt Nachbarländer: 'Nicht die Stimmung anheizen'

MOSKAU - Russlands Präsident Wladimir Putin hat inmitten des Krieges mit der Ukraine die Nachbarländer vor einer Eskalation der Lage gewarnt. "Ich würde ihnen raten, die Situation nicht anzuheizen, keine Beschränkungen einzuführen, wir erfüllen alle unsere Verpflichtungen und werden sie weiterhin erfüllen", sagte der Staatschef am Freitag der Agentur Interfax zufolge in Moskau. "Wir haben keine bösen Absichten gegenüber unseren Nachbarn." Er sehe keine Notwendigkeit, die Beziehungen zu verschlechtern, meinte Putin.

Stoltenberg: Die kommenden Tage werden wahrscheinlich noch schlimmer

BRÜSSEL - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet wegen des anhaltenden Kriegs in der Ukraine noch eine deutliche Verschlechterung der Lage in dem osteuropäischen Land. "Die kommenden Tage werden wahrscheinlich noch schlimmer sein, mit mehr Tod, mehr Leid und mehr Zerstörung", sagte der Norweger am Freitag nach einem Treffen der Nato-Außenminister. Die russischen Streitkräfte setzten schwerere Waffen ein und setzten ihre Angriffe im ganzen Land fort.

ROUNDUP: Außenministerin Baerbock kündigt weitere Russland-Sanktionen an

BRÜSSEL - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat weitere Strafmaßnahmen gegen Russland angekündigt. "Über die drei scharfen Sanktionspakete hinaus, die wir bereits beschlossen haben, werden wir weitere Maßnahmen ergreifen, die gezielt in das Machtzentrum Putins treffen", sagte sie am Freitag am Rande eines Sondertreffens der Außenminister der Nato-Staaten in Brüssel. Details nannte die Grünen-Politikerin zunächst nicht.

'Made in America': US-Präsident Biden setzt auf heimische Produktion

WASHINGTON - US-Präsident Joe Biden will die heimische Industrie stärker unterstützen und setzt auf das Motto "Made in America". "Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass seiner Meinung nach eine der besten Möglichkeiten, die Kosten langfristig zu senken, darin besteht, die Produktionskapazität unserer Wirtschaft zu erhöhen", sagte eine hohe Beamtin des Weißen Hauses. Einfach ausgedrückt, bedeute dies: "Mehr Dinge in Amerika herstellen, damit mehr amerikanische Arbeitnehmer einen Beitrag leisten und ein gutes Einkommen erzielen." Dazu solle nun schrittweise die Schwelle ansteigen, ab wann ein Produkt als "Made in America" gelte.

Italien: Wirtschaft bleibt im Herbst auf Wachstumskurs

ROM - Die italienische Wirtschaft ist im Herbst auf Wachstumskurs geblieben. Im vierten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent zu, wie die Statistikbehörde Istat am Freitag in Rom mitteilte. Eine erste Schätzung von Ende Januar wurde bestätigt. Das starke Wachstum aus dem Sommerquartal von 2,6 Prozent wurde nicht erreicht.

RATING/ROUNDUP: Russlands Bonität unter Druck - Sanktionen wegen Ukraine-Krieg

NEW YORK - Russlands Kreditwürdigkeit an den Finanzmärkten sinkt immer weiter. Angesichts der wirtschaftlichen Sanktionen gegen das Land wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine haben alle drei großen Ratingagenturen den Daumen gesenkt. Am Donnerstagabend reduzierte die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) ihre Einstufung erneut. Auch die zwei anderen großen Ratingagenturen Fitch und Moody's hatten Russlands Bonität diese Woche auf Ramschniveau abgestuft. Weitere Abstufungen seien möglich. Ein Zahlungsausfall könnte drohen.

Frankreich: Industrieproduktion legt unerwartet stark zu

PARIS - Die französische Industrie hat ihre Produktion zu Beginn des Jahres kräftig gesteigert. Im Januar legte die Gesamtproduktion im Monatsvergleich um 1,6 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt nur einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl