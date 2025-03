dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 04.03.2025 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 3: China, Kanada und Mexiko wehren sich gegen US-Zölle

WASHINGTON - China und Kanada reagieren auf die neuen US-Importzölle ihrerseits mit Gegenzöllen. Auch Mexiko stellte Gegenmaßnahmen in Aussicht, ließ die genauen Details zunächst aber noch offen. Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau kündigte bereits vor dem Inkrafttreten der US-Zölle Gegenmaßnahmen in gleicher Höhe an. China teilte am frühen Morgen deutscher Zeit mit, man werde ab dem 10. März zusätzliche Zölle vor allem auf landwirtschaftliche Produkte aus den USA erheben.

ROUNDUP 2/Von der Leyen: 800-Milliarden-Euro-Plan für Aufrüstung

BRÜSSEL - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Plan vorgeschlagen, um die Verteidigungsausgaben in Europa massiv zu erhöhen. Insgesamt könne Europa so nahezu 800 Milliarden Euro mobilisieren, sagte von der Leyen in Brüssel. Die Sicherheit des Kontinents sei auf sehr reale Weise bedroht. "Dies ist die Stunde Europas, und wir müssen ihr gerecht werden", erklärte von der Leyen. "Wir befinden uns in einer Ära der Aufrüstung, und Europa ist bereit, seine Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen."

ROUNDUP 2/Bundesbank: Reform der Schuldenbremse für mehr Investitionen

FRANKFURT - Eine Reform der Schuldenbremse könnte dem Bund nach Berechnungen der Bundesbank mittelfristig bis zu 220 Milliarden Euro Spielraum für Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung verschaffen. Die Notenbank schlägt vor, bei der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse die Obergrenzen für die Aufnahme zusätzlicher Kredite auszuweiten.

ROUNDUP 2: 'Wichtiger Tag' - Sondierer hoffen auf Einigung bei Finanzen

BERLIN - Die Sondierungen von Union und SPD in Berlin steuern auf eine wichtige Vorentscheidung zu. Es geht darum, wie eine mögliche schwarz-rote Bundesregierung mehr finanziellen Spielraum bekommen kann - für die Verteidigung, aber auch für wichtige Investitionen in die Infrastruktur. Neuen Schwung in die Gespräche könnte ein Vorschlag der Bundesbank für eine Reform der Schuldenbremse bringen.

Grünen-Fraktionschefinnen: Weg frei machen für Ukraine-Hilfe

BERLIN - Die Grünen im Bundestag verlangen von Kanzler Olaf Scholz (SPD), den Weg für noch von der Ampel-Regierung geplante Hilfsgelder für die Ukraine freizumachen. "Nach dem Eklat im Weißen Haus und der berichteten Ankündigung der USA, die Unterstützung der Ukraine jetzt einzufrieren, sind schnelle Hilfen Europas dringlicher denn je", schreiben die beiden Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge und Britta Haßelmann in einem Schreiben an Noch-Kanzler Scholz, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Eurozone : Arbeitslosenquote verharrt auf 6,2 Prozent

LUXEMBURG - Die Arbeitslosigkeit im Euroraum hat sich zu Beginn des Jahres kaum verändert. Die Arbeitslosenquote in den 20 Euro-Staaten verharrte im Januar auf 6,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine etwas höhere Quote von 6,3 Prozent erwartet. Auch in den Monaten Oktober bis Dezember hatte die Quote laut revidierten Daten 6,2 Prozent betragen, nachdem sie Anfang 2024 noch bei 6,5 Prozent gelegen hatte.

