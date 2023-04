dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 04.04.2023 - 17.15 Uhr

USA: Industrieaufträge sinken stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Auftragseingänge der US-Industrie sind stärker gesunken als erwartet. Im Februar habe es 0,7 Prozent weniger Bestellungen gegeben als im Monat zuvor, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet.

USA: Zahl der offenen Stellen fällt erstmals seit 2021 unter 10 Millionen

WASHINGTON - Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Februar erstmals seit Mai 2021 unter 10 Millionen gefallen. Sie sank von 10,6 Millionen Stellen im Vormonat auf 9,9 Millionen Stellen, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington bei der Veröffentlichung des sogenannten Jolts-Berichts mitteilte. Volkswirte hatten zuvor mit 10,5 Millionen gerechnet.

EZB-Umfrage: Inflationserwartungen der Verbraucher gehen weiter zurück

FRANKFURT - Die Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone sind laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erneut gesunken. Die Erwartungen für die Teuerung auf Sicht von zwölf Monaten fiel im Februar auf 4,6 Prozent, von zuvor 4,9 Prozent, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Erwartung für die Teuerung in drei Jahren ging ebenfalls zurück, aber nur leicht von 2,5 auf 2,4 Prozent.

Eurozone: Anstieg der Erzeugerpreise schwächt sich erneut ab

LUXEMBURG - In der Eurozone hat sich der hohe Preisauftrieb auf Unternehmensebene erneut abgeschwächt. Im Februar stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 13,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, waren im Januar noch um 15,1 Prozent nach oben geklettert. Im vergangenen Sommer waren es sogar mehr als 40 Prozent gewesen.

US-Außenminister Blinken: Finanzen des Kremls stark zusammengestaucht

BRÜSSEL - Russland gerät nach der Einschätzung von US-Außenminister Antony Blinken zunehmend in finanzielle Bedrängnis. "Die Finanzen des Kremls wurden auf verheerende Weise zusammengestaucht, so dass er entscheiden muss, entweder Geld in den Krieg zu stecken oder seine eigenen Bürger zu versorgen", sagte Blinken am Dienstag in Brüssel. Auch ein russischer Milliardär habe gesagt, es werde im nächsten Jahr kein Geld mehr geben. Die Vereinigten Staaten und die EU arbeiteten zusammen, um Russlands Kriegsführung zu stören. "Gemeinsam frieren wir die Vermögenswerte derjenigen ein, die die Aggression des Kremls befeuern, setzen weitreichende Sanktionen und Exportkontrollen ein", sagte Blinken.

ROUNDUP 2: Lichtblick beim Export - Ausfuhren auch im Februar gestiegen

WIESBADEN - Gute Geschäfte in den USA und China haben den deutschen Export im Februar angeschoben. Nach Zuwächsen zu Jahresbeginn erzielten Exporteure in der Summe ein weiteres Plus. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sprach von einem "kleinem Lichtblick" angesichts der globalen Unsicherheiten. "Die schwächelnde weltweite Nachfrage, hohe Inflationsraten und der zunehmende Protektionismus belasten jedoch weiterhin die deutsche Außenwirtschaft", sagte DIHK-Außenwirtschaftsexpertin Carolin Herweg.

GESAMT-ROUNDUP: Finnland in der Nato - Russland droht

BRÜSSEL/MOSKAU/KIEW - Gut 13 Monate nach der russischen Invasion der Ukraine ist das früher neutrale Finnland am Dienstag der Nato beigetreten. Das westliche Bündnis feierte dies als historisch. Russland jedoch drohte mit Gegenmaßnahmen. Moskau bestätigte zugleich die Übergabe atomwaffenfähiger Raketen an seinen Verbündeten Belarus. Das wiederum sieht die Europäische Union als Gefahr. Im Kriegsgebiet meldete die Ukraine eine Vielzahl russischer Luftangriffe und weitere Gefechte um die Stadt Bachmut.

