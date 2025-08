dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 04.08.2025 - 17.00 Uhr

USA: Industrieaufträge geben nach

WASHINGTON - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Juni belastet durch gefallene Transportaufträge gesunken. Die Bestellungen rutschten im Vergleich zum Vormonat um 4,8 Prozent ab, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet. Im Mai waren die Aufträge noch um revidiert 8,3 Prozent (zuvor 8,2 Prozent) gestiegen.

LIMBURG - In der Eurozone hat die Einschätzung von Finanzmarktexperten zu weiteren konjunkturellen Entwicklung überraschend einen Dämpfer bekommen. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel im August auf minus 3,7 Punkte, von zuvor plus 4,5 Punkten, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Es ist der erste Rückschlag beim Stimmungsindikator nach drei Anstiegen in Folge.

NEUENBURG - Die Inflation in der Schweiz ist im Juli überraschend leicht gestiegen und bleibt damit im positiven Bereich. Die Inflationsrate legte auf 0,2 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Im Juni hatte die Teuerung 0,1 Prozent betragen und Analysten hatten im Schnitt eine unveränderte Jahresrate erwartet. Im Mai war die Inflation in der Schweiz mit minus 0,1 Prozent kurzfristig in den negativen Bereich abgerutscht.

MÜNCHEN - Die deutsche Industrie muss für seltene Erden tiefer in die Tasche greifen. Die für viele Produkte vom Elektroauto bis zur Windkraftanlage wichtigen Rohstoffe waren im zweiten Quartal um fast 9 Prozent teurer als im ersten, wie aus Daten hervorgeht, die von der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) ausgewertet wurden.

BERLIN - Nach dem Anstieg der Bürgergeld-Zahlungen auf rund 47 Milliarden Euro folgt nun eine hitzige Debatte, wie gespart werden könnte. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schlug vor, allen Geflüchteten aus der Ukraine das Bürgergeld zu streichen und ihnen nur noch die geringeren Asylbewerberleistungen zu gewähren. Die Idee weckte erwartbar Widerstand bei der SPD, denn sie geht über den Koalitionsvertrag hinaus. Die zuständige Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) würdigte den Vorschlag keines Kommentars.

ANKARA - In der Türkei ist die Inflation im Juli weiter gesunken und hat den tiefsten Stand seit dreieinhalb Jahren erreicht. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 33,5 Prozent, wie das Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte. Das ist die geringste Jahresrate seit Ende 2021. In den vergangenen Jahren hatte sich das Leben in der Türkei stark verteuert, zeitweise war die Inflationsrate auf über 80 Prozent gestiegen.

BERLIN - Nach dem Anstieg der Bürgergeld-Zahlungen auf rund 47 Milliarden Euro folgt nun eine hitzige Debatte, wie gespart werden könnte. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schlug vor, allen Geflüchteten aus der Ukraine das Bürgergeld zu streichen und ihnen nur noch die geringeren Asylbewerberleistungen zu gewähren. Die Idee weckte erwartbar Widerstand bei der SPD, denn sie geht über den Koalitionsvertrag hinaus. Die zuständige Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) würdigte den Vorschlag keines Kommentars.

