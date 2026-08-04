dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 04.08.2026 - 17.00 Uhr

04.08.26 17:04 Uhr

ROUNDUP/Iran-Krieg: Neue Lösung für Straße von Hormus in Sicht?

TEHERAN/DOHA/WASHINGTON - Nach der jüngsten Drohung von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran gehen Bemühungen um ein diplomatisches Beilegen des Konflikts weiter. "Alle in der Region arbeiten gemeinsam, um eine Eskalation zu vermeiden", sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Madschid al-Ansari, in der Hauptstadt Doha. Er sprach von laufenden diplomatischen Bemühungen, die "bereits weit fortgeschritten" seien. Eine Lösung für die Schifffahrt in der Straße von Hormus wird Angaben aus Katar und den USA zufolge in Kürze erwartet. In Rom gingen unterdessen Gespräche zwischen Israel und dem Libanon zur weiteren Umsetzung ihres Sicherheitsabkommens weiter.

Werbung

ROUNDUP 3: Frei sieht im Rentenstreit keinen Verhandlungsspielraum

BERLIN - In den Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD wird weiter um die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren gerungen. Während mittlerweile fast die Hälfte der Ministerpräsidenten die Abschaffung dieser Frühverrentung stoppen möchte, hält Unionsfraktionschef Thorsten Frei eine Abkehr von dem Vorhaben für ausgeschlossen. "Diesen Verhandlungsspielraum sehe ich wirklich nicht", betonte der CDU-Politiker beim Nachrichtensender Welt TV.

Zahl der Rentenempfänger steigt auf 22,5 Millionen

WIESBADEN - Rund 22,5 Millionen Menschen haben vergangenes Jahr in Deutschland Leistungen aus der gesetzlichen, privaten oder betrieblichen Rente erhalten. Das waren 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Ausgezahlt wurden den Angaben zufolge insgesamt rund 423 Milliarden Euro. Im Vorjahresvergleich entspricht das einem Anstieg von 5,1 Prozent (20,7 Milliarden Euro).

ROUNDUP 3: Waldbrände quälen Teile Europas und der USA

ATHEN - Entspannung in Griechenland, Sorgen in den USA und den Niederlanden: Die Waldbrände westlich von Athen sind großteils gelöscht, auch wenn jederzeit neue Flammen befürchtet werden. In einem Naturgebiet im Osten der Niederlande wüten jedoch die Feuer unkontrolliert weiter. Auch im US-Bundesstaat Washington stehen alle Zeichen auf Alarm - ganze Wohngebiete wurden verwüstet.

Werbung

Kretschmer fordert Gesamtkonzept für Rente und Pflege

DRESDEN - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat noch einmal nachdrücklich Änderungen an den geplanten Reformen des Bundes bei der Rente und Pflege eingefordert. "Wer jahrzehntelang gearbeitet hat, darf im Alter nicht dafür bestraft werden, dass er in den 90er-Jahren für deutlich niedrigere Löhne gearbeitet oder Phasen der Arbeitslosigkeit durchstehen musste", betonte Kretschmer in Dresden und verbreitete diese Botschaft auch auf der Plattform X.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl