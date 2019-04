dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 05.04.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: London und EU uneins über Brexit-Aufschub

LONDON/BRÜSSEL - Die Europäische Union und Großbritannien erwägen eine weitere Verschiebung des Brexits, um einen chaotischen Bruch in einer Woche zu vermeiden. Die britische Premierministerin Theresa May bat in einem Schreiben an EU-Ratschef Donald Tusk am Freitag um einen Aufschub bis zum 30. Juni. Tusk plädiert hingegen nach Angaben eines EU-Beamten für eine flexible Verlängerung der Austrittsfrist um bis zu zwölf Monate. Die Entscheidung dürfte am Mittwoch bei einem EU-Sondergipfel fallen.

ROUNDUP: US-Arbeitsmarkt erholt sich nach schwachem Februar

WASHINGTON - Der US-Arbeitsmarkt hat sich im März von seiner schwachen Entwicklung im Monat zuvor erholt. Die Beschäftigung stieg nicht nur deutlich stärker als im Februar, sondern auch kräftiger als Analysten erwartet hatten. Die Arbeitslosigkeit blieb niedrig. Für Enttäuschung sorgte jedoch die Lohnentwicklung, die hinter den Erwartungen zurück blieb. Die Finanzmärkte reagierten leicht positiv auf die Daten.

Trump: US-Notenbank sollte Zinsen senken

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat sich für eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Federal Reserve ausgesprochen. "Persönlich glaube ich, die Fed sollte die Zinsen senken", sagte Trump am Freitag vor seinem Abflug nach Kalifornien in Washington. "Sie haben uns wirklich gebremst", fügte er mit Blick auf die zurückliegenden Zinsanhebungen der US-Notenbank hinzu.

ROUNDUP: Euro-Finanzminister uneins über künftiges Budget

BUKAREST - Trotz zunehmend trüber Wirtschaftsaussichten in Europa herrscht im Kreis der Euro-Finanzminister Uneinigkeit über die Ausgestaltung des geplanten Eurozonen-Budgets. "Einige bevorzugen ein zwischenstaatliches Abkommen. Andere würden lieber Regelungen innerhalb des EU-Rechts schaffen", sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno beim Treffen der Finanzminister am Freitag in Bukarest. Die Frage werde im kommenden Monat wieder erörtert, bis Juni solle eine Einigung stehen.

ROUNDUP: Öffentlicher Gesamthaushalt erzielt 2018 erneut Überschuss

WIESBADEN - Der öffentliche Gesamthaushalt hat nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr einen Überschuss in Höhe von 53,6 Milliarden Euro erzielt. Wie die Behörde am Freitag weiter mitteilte, erzielte der Bund dabei einen Finanzierungsüberschuss von 12,5 Milliarden Euro. Das waren 18,2 Milliarden Euro weniger als 2017.

Euro-Finanzminister geben eine Milliarde Euro für Griechenland frei

BUKAREST - Die Euro-Finanzminister haben nach Verzögerungen grünes Licht für rund eine Milliarde Euro an Schuldenerleichterungen für Griechenland gegeben. Das hoch verschuldete Land habe seine Reformzusagen eingehalten, hieß es nach dem Treffen der Ressortchefs am Freitag in Bukarest.

Commerzbank: Deutsche Wirtschaft wächst 2019 wohl nur um 0,4 Prozent

FRANKFURT - Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft trüben sich nach Einschätzung der Volkswirte der Commerzbank immer mehr ein. Für das laufende Jahr sei nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent zu rechnen, sagte Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer am Freitag in Frankfurt. Das wäre das schwächste Wachstum seit der schweren Rezession im Jahr 2009, als die Wirtschaft stark schrumpfte.

S&P: Handelskonflikt und schwächere Weltwirtschaft bremsen US-Konjunktur

NEW YORK - Die lahmende Weltwirtschaft und aktuelle Handelskonflikte werden nach Einschätzung der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) das Wachstum der US-Wirtschaft bremsen. In diesem Jahre werde sich das Wachstum der Wirtschaftsleistung (BIP) auf 2,2 Prozent verringern, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Im vergangenen Jahr war die größte Volkswirtschaft der Welt noch spürbar stärker um 2,9 Prozent gewachsen.

Spaniens Industrieproduktion sinkt deutlich

MADRID - Nach einem starken Anstieg zum Jahresstart ist die spanische Industrieproduktion im Februar gesunken. Laut Daten der Statistikbehörde INE vom Freitag lag die Produktion 1,1 Prozent tiefer als im Vormonat. Analysten hatten im Mittel mit einem leicht geringeren Abschwung um 1,0 Prozent gerechnet. Im Januar war die Produktion dagegen sogar noch stärker gestiegen als zunächst berichtet. Der Zuwachs wurde um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent nach oben revidiert.

Baukosten stark gestiegen

WIESBADEN - In Deutschland ist das Bauen deutlich teurer geworden. Für den herkömmlichen Neubau von Wohngebäuden mussten im Februar 4,8 Prozent höhere Preise gezahlt werden als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Höhere Steigerungen hatte es zuletzt im Jahr 2007 gegeben.

ROUNDUP: Deutsche Produktion steigt - Industrie weiter schwach

WIESBADEN - In Deutschland hat das produzierende Gewerbe die Fertigung dank einer starken Entwicklung der Bauwirtschaft gesteigert. Im Februar habe die Gesamtproduktion im Monatsvergleich um 0,7 Prozent zugelegt, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten hatten nur einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet. Im Januar hatte die Produktion nach revidierten Daten stagniert, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,8 Prozent gemeldet worden war.

ROUNDUP: Trump und Xi hoffen auf baldigen Durchbruch im Handelsstreit

WASHINGTON/PEKING - In ihrem seit Monaten andauernden Handelsstreit hoffen China und die USA auf einen baldigen Durchbruch. "Wir stehen kurz davor, einen Deal zu machen", sagte US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus. Allerdings sei ein Abkommen weiterhin nicht garantiert, bevor nicht alle Streitpunkte aus dem Weg geräumt seien. Innerhalb der nächsten rund vier Wochen "könnte etwas sehr Monumentales verkündet werden", sagte Trump.

ROUNDUP 2: Trump setzt Mexiko im Grenzstreit Ultimatum und droht mit Autozöllen

WASHINGTON - Im Dauerstreit mit Mexiko droht US-Präsident Donald Trump dem südlichen Nachbarn nun mit der Verhängung von Autozöllen statt mit einer baldigen Grenzschließung. Trump sagte am Donnerstag im Weißen Haus, die mexikanische Regierung müsse sowohl Migranten aufhalten, die in die USA wollten, als auch den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten stoppen. Trump setzte Mexiko dafür eine Frist von einem Jahr. Wenn Mexiko bis dahin nicht entsprechende Schritte unternommen habe, "dann werden wir ihre Autos mit Zöllen belegen", kündigte er an. "Wenn das nicht funktioniert, werden wir die Grenze schließen."

