dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 05.05.2026 - 17.15 Uhr

ROUNDUP 2/Iran-Krieg: Sorge um Waffenruhe - Treffen in China

TEHERAN/WASHINGTON - Angesichts wieder zunehmender Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat der Vermittlerstaat Pakistan zur Zurückhaltung gemahnt. Es sei "absolut essenziell, dass die Waffenruhe gewahrt und respektiert" werde, schrieb Premierminister Shehbaz Sharif auf X. Zudem verurteilte Sharif Raketen- und Drohnenangriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Der Iran hatte am Montag Ölanlagen im Hafen von Fudschaira angegriffen.

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USA: Stimmung der Dienstleister trübt sich etwas ein

TEMPE - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im April etwas eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel um 0,4 Punkte auf 53,6 Punkte, wie das Institut am Dienstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit 53,7 Zählern gerechnet.

EZB-Präsidentin plädiert für mehr erneuerbare Energien

FRANKFURT - EZB-Präsidentin Christine Lagarde plädiert auch angesichts des Iran-Kriegs für den Ausbau erneuerbarer Energien. "Europa importiert rund 60 Prozent seiner Energie - nahezu vollständig in Form fossiler Brennstoffe", sagte die Französin in Frankfurt auf einer Konferenz der Europäischen Zentralbank zu Klima, Natur und Geldpolitik . "Die heutigen, stark steigenden Energiepreise führen die Kosten dieser Abhängigkeit vor Augen."

ROUNDUP: Misstrauensvotum in Rumänien - Prowestliche Regierung stürzt

BUKAREST - In Rumänien ist die prowestlichen Regierung unter dem bürgerlichen Ministerpräsidenten Ilie Bolojan durch ein Misstrauensvotum mit großer Mehrheit im Parlament abgesetzt worden. Den Antrag hatte die oppositionelle rechtsextreme Fraktion AUR zusammen mit den bis vor kurzem mitregierenden Sozialdemokraten (PSD) gestellt. Sie begründeten diesen mit ihrer Kritik an Bolojans Sparpolitik sowie gegen einen von seiner Regierung geplanten Verkauf von Anteilen großer Staatsbetriebe.

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ROUNDUP: Starker Anstieg bei der Pflegebedürftigkeit in Deutschland

BERLIN - Immer mehr Menschen in Deutschland bekommen Geld von der Pflegeversicherung - vor allem, weil bei den jüngeren Jahrgängen die Zahl der Leistungsbezieher gestiegen ist. Das geht aus einem Bericht hervor, den das Forschungsinstitut IGES für den Spitzenverband der Krankenkassen erstellt hat.

ROUNDUP 2/Ifo und ADAC: Tankrabatt wird nur teilweise weitergegeben

MÜNCHEN/BONN/BERLIN - Seit dem Start des Tankrabatts ist Sprit billiger als zuvor - so viel ist unstrittig. Mit vom ADAC ermittelten Tagesdurchschnittspreisen von 2,019 Euro pro Liter E10 und 2,101 Euro pro Liter Diesel waren beide Kraftstoffe am Montag um die 11 Cent billiger als am 30. April. Doch wird damit der komplette Tankrabatt weitergegeben? Nein, sagen das Münchner Ifo-Institut und der ADAC - ja, hingegen der Wirtschaftsverband Fuels und Energie.

Von der Leyen zu Trumps Zoll-Drohung: Abkommen ist Abkommen

ERIWAN - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mahnt die USA zur Einhaltung des im vergangenen Sommer geschlossenen Zoll-Deals. "Ein Abkommen ist ein Abkommen, und wir haben ein Abkommen", sagte von der Leyen während eines Besuchs in der armenischen Hauptstadt Eriwan. Man sei auf jedes Szenario vorbereitet, ergänzte sie.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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