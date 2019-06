dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 05.06.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Brüssel greift gegen Roms Schulden durch - Strafverfahren empfohlen

BRÜSSEL - Wegen der ausufernden Staatsverschuldung in Italien greift die EU-Kommission nach langen Querelen durch. Die Brüsseler Behörde empfahl am Mittwoch ein Strafverfahren gegen das Land, weil die Regierung 2018 keine ausreichenden Gegenmaßnahmen getroffen habe. Nun liegt der Ball bei den EU-Staaten. Am Ende könnten Strafen in Milliardenhöhe stehen. Das eigentliche Ziel ist aber ein anderes: Italien soll endlich dazu gebracht werden, seine Finanzen in den Griff zu kriegen.

USA: Dienstleister-Stimmung hellt sich überraschend auf

TEMPE - Die Stimmung der Dienstleister in den USA hat sich im Mai überraschend verbessert. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg um 1,4 Punkte auf 56,9 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Das ist der erste Anstieg nach zwei Rückgängen in Folge. Analysten hatten im Mittel mit einem erneuten Rückgang auf 55,4 Punkten gerechnet.

USA: Beschäftigungsaufbau der Privatwirtschaft enttäuscht - ADP

WASHINGTON - In den USA ist der Beschäftigungsaufbau in der Privatwirtschaft im Mai deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Es seien 27 000 neue Stellen geschaffen worden, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch mit. Das ist der schwächste Wert seit März 2010. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs von 185 000 Stellen gerechnet. Zudem wurde der Stellenaufbau im Vormonat um 4000 auf 271 000 nach unten korrigiert.

Eurozone : Unternehmensstimmung hellt sich stärker auf als gedacht

LONDON - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Mai deutlicher aufgehellt als bisher bekannt. Der vom Forschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg gegenüber der Vormonat um 0,3 Punkte auf 51,8 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Schätzung hatte einen geringfügigen Anstieg auf 51,6 Punkte ergeben. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung erwartet. Markit sprach trotz der Aufhellung von einem schwachen Wirtschaftswachstum in der Eurozone.

EU-Kommission: Deutschland sollte mehr in Infrastruktur investieren

BRÜSSEL - Die EU-Kommission fordert von Deutschland mehr Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Vor allem im Verkehrsbereich seien mehr Ausgaben nötig, um klimafreundlichere Mobilität zu ermöglichen und die Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen, erklärte die Brüsseler Behörde am Mittwoch.

EU-Kommission schlägt höhere Haushaltszahlungen für 2020 vor

BRÜSSEL - Die EU-Kommission schlägt für das kommende Jahr höhere Zahlungen aus dem EU-Gemeinschaftshaushalt vor. 2020 sollten die Zahlungen um rund 3,5 Prozent auf 153,7 Milliarden Euro erhöht werden, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Für das laufende Jahr sind insgesamt 148,2 Milliarden Euro vorgesehen.

ROUNDUP: Brüssel sieht Einhaltung von Finanzzusagen in Griechenland in Gefahr

BRÜSSEL - Knapp ein Jahr nach Ende der milliardenschweren Hilfsprogramme sieht die EU-Kommission neue Probleme im hoch verschuldeten Griechenland. Einige Regierungsmaßnahmen könnten möglicherweise nicht im Einklang mit gemachten Zusagen stehen und auch die vereinbarten Haushaltsziele des Landes gefährden, hieß es in einem Bericht, den die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel vorstellte.

Wirtschaftsinstitut HWWI erwartet abermals Konjunkturdämpfer

HAMBURG - Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) rechnet für die kommenden Monate abermals mit einem konjunkturellen Dämpfer für die deutsche Wirtschaft. Belastend wirkten vor allem Einflüsse von außen, wie der noch ungeklärte Brexit, die Möglichkeit von US-Strafzöllen und die die Ölmärkte verunsicherende Iran-Krise, teilte das HWWI am Mittwoch mit. Wenn diese Faktoren begrenzt werden können, werde die starke private Binnennachfrage dominieren. Dagegen schwächele derzeit die deutsche Industrie, Produktion und Auftragslage seien gedrückt. Für 2019 erwartet das HWWI unverändert 0,9 Prozent Wachstum, nach 1,4 Prozent im vergangenen Jahr.

EU-Kommission empfiehlt Ende des Defizitverfahrens gegen Spanien

BRÜSSEL - Nach rund zehn Jahren empfiehlt die EU-Kommission das Strafverfahren gegen Spanien wegen zu hoher Haushaltsdefizite zu beenden. Das Land halte die vorgegebene Neuverschuldung von maximal drei Prozent der Wirtschaftsleistung wieder ein, auch für 2019 und 2020 sei damit zu rechnen, teilte die Brüsseler Behörde mit.

ROUNDUP: Internationale Handelskonflikte bremsen Maschinenbauer aus

FRANKFURT - Rund ein Jahr nach Beginn des Handelskriegs zwischen den USA und China hinterlässt der Konflikt inzwischen deutliche Spuren in den Büchern der deutschen Maschinenbauer. Die Produktion ist im ersten Quartal nicht mehr gewachsen, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch mitteilte.

Schulze: Bundesregierung muss bei Klimaschutz schneller handeln

BERLIN - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat ein zügigeres Agieren der schwarz-roten Koalition beim Klimaschutz gefordert. "Wir müssen in der Regierung schneller handeln, das dauert alles viel zu lange", sagte Schulze am Mittwoch in Berlin bei einem Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Das Klimakabinett der Regierung will im September Grundsatzentscheidungen über Maßnahmen treffen, damit Klimaziele 2030 erreicht werden.

US-Präsident Trump trifft sich mit britischem Außenminister Hunt

LONDON - US-Präsident Donald Trump hat mit weiteren potenziellen Kandidaten für die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Theresa May in London gesprochen. Noch am Dienstagabend habe er sich mit dem britischen Außenminister Jeremy Hunt getroffen, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch eine nicht näher genannte Quelle aus dem Umfeld Hunts.

Eurozone: Anstieg der Erzeugerpreise deutlich schwächer als erwartet

LUXEMBURG - In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im April weniger als erwartet gestiegen. Sie seien im Jahresvergleich um 2,6 Prozent geklettert, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Rate von 3,1 Prozent gerechnet. Im März hatte der Anstieg bei 2,9 Prozent gelegen.

Eurozone: Einzelhandel mit weniger Umsatz

LUXEMBURG - Der Einzelhandel in der Eurozone hat im April weniger Umsatz gemacht. Die Erlöse lagen 0,4 Prozent tiefer als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte der Umsatz stagniert.

Spanische Industrie mit starkem Start ins zweite Quartal

MADRID - Die spanische Industrie hat die Produktion im April überraschend stark hochgefahren. Zum Auftakt des zweiten Quartals sei die Fertigung im Monatsvergleich um 1,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamts INE am Mittwoch mit. Nach zwei schwachen Monaten fiel der Produktionsanstieg deutlich stärker als erwartet aus. Analysten hatten nur mit einem Wachstum um 0,5 Prozent gerechnet.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl