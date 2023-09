dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 05.09.2023 - 17.00 Uhr

USA: Industrieaufträge geben nach

WASHINGTON - Die Auftragseingänge der US-Industrie sind gefallen. Im Juli habe es 2,1 Prozent weniger Bestellungen gegeben als im Vormonat, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang um 2,5 Prozent gerechnet. Im Juni waren die Bestellungen noch um 2,3 Prozent gestiegen.

EZB-Chefvolkswirt Lane rechnet mit Rückgang der Kerninflation

DUBLIN - Im Kampf gegen die Inflation in der Eurozone sieht der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, Licht am Ende des Tunnels. "Wir erwarten, dass die Kerninflation im Laufe des Herbstes zurückgeht", sagte er in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem irischen Magazin "The Currency". Die Kerninflation beschreibt die Teuerung ohne besonders schwankungsanfällige Güter wie Energie und Nahrungsmittel.

Eurozone: Erzeugerpreise geben deutlich nach

LUXEMBURG - In der Eurozone sind die Preise auf Unternehmensebene deutlich gesunken. Im Juli gaben die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,6 Prozent nach, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten diesen Rückgang im Schnitt erwartet. Damit sind die Preise im Jahresvergleich den dritten Monat in Folge gesunken.

ROUNDUP: Unternehmensstimmung im Euroraum so schlecht wie zuletzt Ende 2020

LONDON - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im August weiter eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,9 Punkte auf 46,7 Zähler, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Erhebung wurde um 0,3 Punkte nach unten revidiert. Experten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

ROUNDUP/Baerbock an Wirtschaft: Gemeinsam für mehr Unabhängigkeit von China

BERLIN - Außenministerin Annalena Baerbock hat die deutsche Wirtschaft aufgefordert, gemeinsam mit der Ampel-Regierung an der wirtschaftlichen Unabhängigkeit gegenüber China zu arbeiten. "Politik und Unternehmerinnen und Unternehmer müssen zusammenarbeiten, unsere gemeinsamen gesellschaftlichen Verwundbarkeiten zu reduzieren", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag beim Wirtschaftstag der Konferenz der Leiterinnen und Leiter deutscher Auslandsvertretungen im Auswärtigen Amt in Berlin. Gemeinsam müsse daran gearbeitet werden, wie man die wirtschaftlichen Abhängigkeiten weiter reduzieren könne, "die im Zweifel zu einem Genickbruch führen könnten".

IAA: Kanzler Scholz lobt Stärke der deutschen Autoindustrie

MÜNCHEN - Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei der Eröffnung der IAA am Dienstag in München die Innovationsfähigkeit der deutschen Autobauer und Zulieferer gelobt. "Die Wettbewerbsfähigkeit der Autoindustrie in Deutschland steht außer Frage", sagte Scholz mit Blick auf die vielen chinesischen Autobauer, die erstmals auf der Automesse auftreten und nun auch in Deutschland Fuß fassen wollen.

Saudi-Arabien verlängert Produktionskürzung bis zum Jahresende

RIAD - Saudi-Arabien hat seine einseitige Kürzung der Ölförderung um drei weitere Monate verlängert. Die im Juli eingeleitete Reduzierung gelte somit bis zum Jahresende und eine weitere Verlängerung sei möglich, heißt es in einer Erklärung, die am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur "Saudi Press Agency" veröffentlicht wurde.

EZB-Umfrage: Inflationserwartungen der Verbraucher steigen leicht an

FRANKFURT - Die Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone sind einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge im Juli leicht gestiegen. Die Erwartung für die Teuerung in drei Jahren erhöhte sich von 2,3 auf 2,4 Prozent, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Erwartungen für die Teuerung auf Sicht von zwölf Monaten verblieb mit 3,4 Prozent auf dem Niveau des Vormonats. Zuvor waren die Inflationserwartungen mehrere Monate infolge gesunken.

China sieht stabiles Verhältnis zu G20-Gastgeber Indien

PEKING - Trotz der Abwesenheit von Staatschef Xi Jinping beim diesjährigen G20-Treffen in Neu Delhi hält China das Verhältnis zum Gastgeberland Indien für solide. Gegenwärtig seien die Beziehung zwischen Indien und China allgemein stabil, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning am Dienstag in Peking. Gespräche seien auf allen Ebenen geführt worden.

China: Caixin-Dienstleisterstimmung trübt sich deutlich ein

PEKING - Die chinesische Konjunktur entwickelt sich weiter schwach. Im August gab das vom Wirtschaftsmagazin Caixin ermittelte Stimmungsbarometer für die Dienstleister deutlich nach. Die Kennzahl sank zum Vormonat um 2,3 Punkte auf 51,8 Zähler, wie Caixin am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine wesentlich moderatere Eintrübung auf 53,6 Punkte erwartet. Mit etwas mehr als 50 Punkten signalisiert der Index aber immer noch Wachstum.

