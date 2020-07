dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.07.2020 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Deutsche Industrie erhält nach Corona-Einbruch mehr Aufträge

WIESBADEN - Die deutsche Industrie hat im Mai nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder deutlich mehr Aufträge erhalten. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag der Auftragseingang 10,4 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Im Jahresvergleich gingen die Bestellungen dagegen immer noch drastisch um 29,3 Prozent zurück.

WIESBADEN - Die deutsche Industrie hat im Mai nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder deutlich mehr Aufträge erhalten. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag der Auftragseingang 10,4 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Im Jahresvergleich gingen die Bestellungen dagegen immer noch drastisch um 29,3 Prozent zurück.

USA: Dienstleisterstimmung erholt sich deutlich stärker als erwartet

TEMPE - Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im Juni stärker aufgehellt als erwartet und signalisiert jetzt wieder eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) legte gegenüber dem Vormonat um 11,7 Punkte auf 57,1 Punkte zu, wie das Institut am Montag in Tempe mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg auf 50,2 Punkte gerechnet. Im April war der Einkaufsmanagerindex angesichts der Corona-Krise auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise im Jahr 2009 abgesackt.

ROUNDUP: Debatte über Pflegefinanzierung soll im Herbst starten

BERLIN - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will im Herbst die Debatte über eine Pflegereform neu starten. Dann wisse man, wie genau die Corona-Pandemie sich auf die Sozialkassen auswirke, sagte ein Sprecher des CDU-Politikers am Montag in Berlin. Die Diskussion um die Pflegefinanzierung, die Spahn schon im vergangenen Jahr angekündigt habe, habe man wegen der Corona-Pandemie verschieben müssen. Ausgehend von den Erkenntnissen darüber, was die Pandemie für die Sozialkassen genau bedeute, werde man ab Herbst über eine Pflegereform diskutieren.

Kreise/Gesundheitsminister der Länder: Maskenpflicht gilt weiterhin

BERLIN - Die 16 Gesundheitsminister der Länder haben sich darauf geeinigt, dass die Maskenpflicht auch im Einzelhandel wie bisher gelten soll. Es dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, die Pandemie wäre vorbei, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag nach einer Schalte der Ressortchefs mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aus Kreisen der Gesundheitsminister.

ROUNDUP: Macron will mit neuem Team Frankreich aus der Coronakrise führen

PARIS - Mit einer neuen Regierungsmannschaft will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der Coronakrise den Wiederaufbau des Landes vorantreiben. Es wurde erwartet, dass die neuen Ministerinnen und Minister am frühen Montagabend bekanntgegeben werden. Frankreichs neuer Premier Jean Castex hatte eine schnelle und umfassende Umbildung der Regierung angekündigt und von "neuen Talenten" und "Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund" gesprochen.

ROUNDUP: Argentinien macht Gläubigern im Schuldenstreit letztes Angebot

BUENOS AIRES/NEW YORK - In den seit Monaten andauernden Verhandlungen über einen Schuldenschnitt für Argentinien legt die Regierung in Buenos Aires ein letztes Angebot auf den Tisch: Die privaten Gläubiger sollen bei der Umschuldung im Durchschnitt 53,5 Cent pro Dollar erhalten, wie aus der am Montag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Vorschlag hervorgeht. Damit liegt das neue Angebot über der Grenze, die der Internationale Währungsfonds (IWF) für nachhaltig hält.

Forderung nach Ende der US-Visabeschränkungen für Arbeitskräfte

BERLIN - Zahlreiche Bundestagsabgeordnete fordern ein Ende der US-Visabeschränkungen für Arbeitskräfte, die Washington wegen der Corona-Pandemie erlassen hat. Die geltenden Visabeschränkungen für deutsche Arbeitskräfte müssten überdacht werden, auch um wirtschaftliche Schäden zu verhindern, forderte der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Heider, Vorsitzender der Parlamentariergruppe USA des Bundestages und Stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses, am Montag. Nach Angaben seines Büros übergab er dem US-Gesandten Robin S. Quinville im Namen der 106-köpfigen Parlamentariergruppe ein entsprechendes Schreiben.

Eurozone : Einzelhandel erholt sich von Corona-Einbruch

LUXEMBURG - Der Einzelhandel in der Eurozone hat sich im Mai spürbar vom Einbruch in der Corona-Krise erholt. Die Umsätze der Branche seien zum Vormonat um 17,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 15,0 Prozent gerechnet. Im März und April waren die Erlöse um jeweils mehr als zehn Prozent eingebrochen. Gegenüber dem Vorjahr waren die Umsätze im Mai aber immer noch rückläufig.

Eurozone: Sentix-Konjunkturindikator steigt drittes Mal in Folge

FRANKFURT - Die Konjunkturerwartungen von Anlegern im Euroraum haben sich im Juli zum dritten Mal in Folge von dem Corona-Einbruch erholt. Die Sentix-Konjunkturerwartungen stiegen zum Vormonat um 6,6 Punkte auf minus 18,2 Zähler, wie das Analysehaus am Montag in Frankfurt bekanntgab. Während die aktuelle Lage erneut besser bewertet wurde, gingen die konjunkturellen Erwartungen leicht zurück.

Spanien: Industrieproduktion erholt sich von Corona-Einbruch

MADRID - Die spanische Industrieproduktion ist im Mai kräftig gestiegen und hat einen Teil des Einbruchs in der Corona-Krise wieder wettgemacht. Die Produktion legte im Monatsvergleich um 14,7 Prozent zu, teilte das Statistikamt INE am Montag in Madrid mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem noch stärkeren Anstieg um 16,9 Prozent gerechnet.

Jedes fünfte Unternehmen sieht Existenz durch Corona bedroht

MÜNCHEN - Jedes fünfte deutsche Unternehmen sieht sich durch die Corona-Krise gefährdet. Insgesamt sagen 21 Prozent, dass sie die Beeinträchtigungen durch die Pandemie als "existenzbedrohend bewerten", wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte. "In den kommenden Monaten könnte sich eine Insolvenzwelle anbahnen", warnt Ifo-Forscher Stefan Sauer vor diesem Hintergrund.

